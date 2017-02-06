變電箱震爆燒死翁 家屬告不成台電
2017-02-06
〔記者王定傳／新北報導〕104年4月間，台灣東部外海發生芮氏規模6.3強震，新北市新莊區忠孝街一個亭置型變壓器爆炸，火花噴入鄰近民宅引發火警，導致莊姓老翁被燒死，家屬控告時任台電董事長黃重球等人涉業務過失致死罪；新北地檢署認為查無壓器設置、維護有缺失，處分不起訴。
104年4月20日上午9點42分左右，當時強震後不久，出事的變壓器發生爆炸，火花噴入鄰宅起火，4樓徐姓住戶遭嗆傷及灼傷，3樓80多歲莊姓老翁因一氧化碳中毒併全身大面積灼傷，導致呼吸衰竭死亡。
莊翁家屬認為，本案因變壓器底座枕木腐朽，容易搖晃，且內部絕緣油還有12公分沒有注滿，地震導致絕緣油晃動，通電中的高壓電流機件碰撞絕緣油，才會造成短路引發爆炸，控告當時的台電董事長黃重球、總經理朱文成、養護人員等共11人。
檢方調查，監察院曾於100年間發函請台電檢討改進桿上型變壓器，但本案是亭置型變壓器，與檢討案無關，且事故時的亭置型變壓器外部，是沒有帶電的金屬外殼，現行法規並未限制它與住宅間的距離，難認設置有何缺失。
檢方也認為，絕緣油沒有注滿，是為了避免油面過高，須保持在最高與最低運轉油位間，本案變壓器油表指針位置是在標準正常範圍內，且無法證明枕木已腐壞，加上台電員工有定期巡視，檢點時的程序也相符，無法認定台電有過失，全案處分不起訴。
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