酒駕求神 擲出聖杯 乖乖酒測

2017-02-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局何安派出所警員，在台灣大道旁攔查酒駕的林姓機車騎士，要對臉紅散發酒氣的林男酒測時，他卻拿出2枚10元硬幣，堅持要用硬幣「擲杯」請示神明，同不同意讓警方對他酒測，不料擲出「聖杯」，他不敢抗拒神意，酒測值0.4毫克，被依公共危險罪嫌法辦，無奈地說「神明指示我要酒測，我也沒辦法」。

酒測值0.4毫克 被送辦

何安所員警蔡順利上月25日在台灣大道與漢口路口旁，見46歲林姓騎士酒駕臉紅，攔查實施酒測，先依規定給他休息15分鐘，他顯得躊躇，警方以為他拒絕酒測，他卻說「我要測啊！現在嗎？我擲杯問神明」。

林男掏出2枚10元硬幣，問能否擲杯請示往來路過神明，是否同意他接受酒測，員警答覆說，你可以擲杯，這是你的自由。不料林男卻擲出「聖杯（一枚人頭，另一枚文字）」，「聖杯」有神明同意、允許、認同的意思，警察大呼「聖杯」，他自己也愣了一下，隨後接受酒測。

林男說，他是建築工地粗工，起床時喝杯藥酒提神，隨即騎機車要去上班，沒想到會被攔下，酒測值達0.40毫克，更糟的是，連神明都指示他應該接受酒測。