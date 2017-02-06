酒駕求神 擲出聖杯 乖乖酒測
2017-02-06
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第六分局何安派出所警員，在台灣大道旁攔查酒駕的林姓機車騎士，要對臉紅散發酒氣的林男酒測時，他卻拿出2枚10元硬幣，堅持要用硬幣「擲杯」請示神明，同不同意讓警方對他酒測，不料擲出「聖杯」，他不敢抗拒神意，酒測值0.4毫克，被依公共危險罪嫌法辦，無奈地說「神明指示我要酒測，我也沒辦法」。
酒測值0.4毫克 被送辦
何安所員警蔡順利上月25日在台灣大道與漢口路口旁，見46歲林姓騎士酒駕臉紅，攔查實施酒測，先依規定給他休息15分鐘，他顯得躊躇，警方以為他拒絕酒測，他卻說「我要測啊！現在嗎？我擲杯問神明」。
林男掏出2枚10元硬幣，問能否擲杯請示往來路過神明，是否同意他接受酒測，員警答覆說，你可以擲杯，這是你的自由。不料林男卻擲出「聖杯（一枚人頭，另一枚文字）」，「聖杯」有神明同意、允許、認同的意思，警察大呼「聖杯」，他自己也愣了一下，隨後接受酒測。
林男說，他是建築工地粗工，起床時喝杯藥酒提神，隨即騎機車要去上班，沒想到會被攔下，酒測值達0.40毫克，更糟的是，連神明都指示他應該接受酒測。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 川普尋求解凍移民禁令受挫 待司法對決
- 搶救瀕危環頸雉 金雞年啟動
- 18縣市強風特報 冷氣團來襲週五下探10度
- 11龍隊點睛競技 苗栗（火旁）龍接序幕
- 藍鈞天 黑森林巧克力蛋糕
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 台啤「出外一條龍」 港都2連勝
- 《自由廣場》許士官長與退將
- 東山迎佛祖返碧軒寺 信眾凌晨持火把守護
- 健保具名核刪擬喊卡？ 新衛福部長：也可能是擴大辦理
- 覺翁書畫特展 致敬台灣山水代言人
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 隋棠自然產痛爆 痛揭老公陪產3罪狀
- 帕帥1128勝 單一球隊最多
- 傷口照護產業文化館 月底開幕
- 自由共和國》吳誠文／迷途未遠•台灣半導體
- 燈會週五開幕 「幸福起家」試點燈吸睛
- 週六郵局縮減 交通部打回票
- 公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
- 蠻牛衝進瓷器店！
- 士官有福了 國防部將加薪、提高位階
- 2017年職場星座運勢（上）
- 小檔案
- 《自由廣場》請延長台灣燈會展期
- 一帶一路 在斯里蘭卡踢到鐵板
- 阿富汗雪崩連連 逾百人喪生
- 川普禁令暫緩 穆斯林急入美
- 國民黨喊團結的時候
- 鍾瑶霸喊我愛女人 把吳慷仁擺在哪
- 小檔案》辛炳隆
- 申請招不滿 台大擬擴大一階篩選倍率
- 《電郵醜聞》貝克漢封爵落選抓狂 坦承亂寫飆罵
- 〈旅遊的滋味〉享受雪梨的浪漫
- 白化症試乘機捷 盼放大標示
- 燈節西門町擠爆 未交管人車搶道
- 伊甸少給加班費？ 工會控違法
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 台塑4寶漲很大 長庚2年賺近700億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕求神 擲出聖杯 乖乖酒測
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分