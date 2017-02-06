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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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虎媽曾虐兒上報 這回當街暴打賣菜嬤

2017-02-06

網友痛批下手太狠

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕曾用老虎鉗虐兒上過報、在宜蘭市南館市場賣衣服的36歲中國籍郭姓婦人，昨與78歲李姓賣菜阿婆起口角衝突，郭婦竟持手機擊傷對方的頭部，李婦血流如注，影片被PO上網後，網友痛批「出手太狠，怎麼可以這樣對老人家？」希望警方儘快處理，警方表示，郭婦個性易暴怒，因李婦要提告，員警將郭婦帶回，依傷害罪嫌函辦。

警方指出，郭婦是中國河南人，有傷害前科，平日在宜蘭市南館市場賣衣服，昨日上午九點多，疑因賣菜的李姓老婦至郭婦攤位取用水後，未將水龍頭關好，引發郭婦不滿，拿水往李婦潑去，李婦也拿水回擊，2人發生爭執，這時郭婦情緒失控，持手機尖銳處朝對方的頭部打去，李婦的頭部因此縫了1、2針。

郭婦痛毆李婦的畫面被PO上網，畫面顯示，雙方起爭執後，郭婦一怒之下先作勢出腳，再持手機朝李婦頭部打去，李婦也作勢反擊，雙方繼續口角衝突，附近民眾上前關心後，郭婦才離去。

賣菜嬤頭部血流如注

郭婦的行為引起網友撻伐，大多認為她「出手太狠，怎麼可以這樣對老人家？」希望警方處理，員警趕到後先將李婦送醫，將郭婦帶回製作筆錄。

郭婦揚言不惜互告

郭婦認為錯不在己，對犯行不後悔，如果對方提告，她也要告李婦傷害，李婦則生氣地說，原本不想理會，但郭婦竟在大街直接攻擊她，一定要提告。

曾因家暴虐兒上報

郭婦90年嫁來台灣，生子後離婚，前年3月才因以老虎鉗、麻繩虐兒，上過新聞版面，當時郭婦兒子不堪家暴，跑到派出所報案，全案爆發後，引起各界譁然，郭因此被評為是「虎媽」。據攤商表示，郭婦與市場內多數攤商的關係緊張，常與他人發生爭執，許多人不堪其擾，敢怒不敢言。

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  • 李姓賣菜嬤被郭婦打到頭破血流，縫1、2針。（取自爆料公社） 郭女持手機尖處打李姓賣菜嬤頭部後離去。（記者林敬倫翻攝）

    李姓賣菜嬤被郭婦打到頭破血流，縫1、2針。（取自爆料公社） 郭女持手機尖處打李姓賣菜嬤頭部後離去。（記者林敬倫翻攝）

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