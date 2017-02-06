越女簡訊「我太想要」 指控同鄉性侵破功

2017-02-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家工廠越南女外勞小芳（化名），指控阮姓同鄉同事性侵，台中地檢署採信小芳說詞，對阮男提起強制性交罪公訴，不料台中地院發現，小芳自述被性侵後，不但不畏懼阮男，還傳「你幫我親親我的那個吧，我太想要」的簡訊，邀阮男到女舍為她口交，太過違反常理，判阮男無罪。

判決書指出，已有男朋友的小芳，與阮男是同工廠同事，2016年10月，小芳向台中市勞工局通報性侵害，勞工局轉報市警局調查，小芳指控，阮男在同年8月對她性侵害1次，同年10月躲在女舍想再度侵犯她，被她發現作罷，她不堪其擾報案。

小芳還舉證說，阮男事後傳簡訊道歉，內容包括「我知道今天我做錯了，我承諾我會暗戀妳並保護妳」、「昨天未經過妳同意而我做了那件事，妳應該很恨我」。台中地檢署依強制性交罪起訴阮男。

被性侵還邀出遊 法官︰違反常理

台中地院審理卻發現，小芳事隔2個月才報案，除了自述性侵害過程外，沒有傷痕等其他證據，更重要的是，小芳被性侵後第2天竟傳簡訊給阮男：「等一下我洗好澡，你幫我親親我的那個吧，我太想要，可是不能真的做愛，可以嗎？你只能親親與玩它，可以嗎？」小芳事後還委託阮男幫她購物，邀約一起外出喝飲料。

台中地院認為，被性侵害後會有畏懼加害人的行為反應，小芳卻沒有畏懼，還傳簡訊邀阮男為她口交，並委託阮男購物與外出遊玩，違反常理。

至於阮男傳簡訊向小芳道歉，法官研判是小芳已有男友，阮男介入後，小芳難以面對男友而心生糾葛困擾，阮男才會向小芳道歉，簡訊只能證實雙方性交，不能證實是性侵害，判決阮男無罪，可以上訴。