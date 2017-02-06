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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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鎖定女高中生 伸狼爪13年

2017-02-06

〔記者張文川／台北報導〕性騷擾慣犯鄭志祥，13年來連犯6起性騷、猥褻案，法院送強制治療也無效，前年10月再度連續2次，利用公車擁擠時猥褻女高中生下體，被捕時辯稱「只有輕輕摸幾下，頂多算性騷擾」，由於他清一色鎖定制服女高中生，讓大台北地區通勤女學生人心惶惶。台北地院認定鄭男一犯再犯、毫無悔意，依2件故意對未成年人強制猥褻罪行，合併重判2年徒刑；可上訴。

法院調查，鄭男91年就在捷運車廂內猥褻少女下體，被判刑1年半、緩刑4年；94年又在捷運車廂內犯案，不僅判刑1年，緩刑也被撤銷，法官另裁定執行前送醫強制治療，96年出獄，但治療顯無見效，鄭男事隔1年，又在捷運車廂內猥褻女子，再判刑1年半。

判決書指出，鄭男103年在公車上摸高中女生大腿、屁股，性騷擾罪被判刑4個月，前年10月再連犯2案，目標清一色選定制服女高中生，驚擾大台北地區通勤上課女學生長達13年。

鄭男到案承認趁亂撫摸少女，但強調只有輕微碰觸2少女的大腿及私處，「碰一下就離開」，只有短暫接觸，頂多只算性騷擾，沒有強制猥褻。

2被害少女證稱鄭男並非只是輕輕摸，而是用力按壓搓揉，台北地院合議庭認定，鄭男所為已構成強制猥褻罪，考量他一犯再犯，未見悔改，再伏禍根，惡行使被害人惶惶不安、心理受創，沒有可憫恕之處，2次犯行各重判1年半，合併判處2年。

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  • 台北地院（資料照）

    台北地院（資料照）

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