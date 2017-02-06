公寓竄惡火 夫死妻兒3傷
2017-02-06
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市長安西路1間公寓4樓昨凌晨發生火警，62歲許姓男子與詹姓妻子從事西裝裁縫、加工為生，疑因工作用的溶劑助長火勢，造成許男逃生不及，躺在床上被燒成焦屍，妻子、女兒分受灼、嗆傷，兒子幸運未受傷，家人得知許男命喪火窟，在警局痛哭失聲。
台北市消防局昨凌晨4點多接獲報案，長安西路1間公寓4樓發生火警，火舌與濃煙不斷從窗戶竄出，消防員抵達現場，發現4樓窗邊有3人求救，立即架梯將詹姓妻子、兒子及女兒救下，其中詹女左手臂遭灼傷、女兒輕微嗆傷被送醫救治，兒子安然無恙。
疑有機溶劑助長火勢
消防員救下詹女及兒女時，3人慌忙喊叫：「爸爸還在屋裡沒有逃出來！」但因火勢變大，消防員佈水線灌救，10多分鐘後撲滅火勢，消防員進火場搜救，在臥室內發現許姓屋主已燒成焦屍。
消防員初步發現起火點在廚房，因火勢猛烈，廚房被燒得焦黑，鑑識人員昨早回火場勘察時，發現火場內瀰漫有機溶劑氣味，警、消初步研判，許男與妻子均從事西裝裁縫工作，作業時經常使用有機溶劑，懷疑起火時溶劑助長火勢而釀災，但是否因溶劑引發火警，待調查。
消防員指出，火災發生時，許男一家人都正熟睡，許男臥室由於最靠近起火點，許男恐怕吸入過量火場產生的一氧化碳，陷入昏迷才會逃生不及喪命。
鄰居說，許男與詹妻生活單純，夫妻倆育有3名兒女，其中1子在外地工作，許家人在當地住了20多年，與鄰居互動熱絡，進出見面都會打招呼，鄰居感嘆：「不敢相信這場大火這麼可怕，竟然把一個好人燒死了。」
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