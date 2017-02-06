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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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專家提醒 兒女無辜 父母無權定生死

2017-02-06

〔記者陳炳宏／台北報導〕北投發生父親砍殺子女憾事，家扶基金會執行長何素秋強調，小朋友絕對不是父母私人的財產，而是國家社會的公共財，儘管因未成年由父母養育監護，但父母沒有權利決定子女生死，不管從人權或法律角度來看，小朋友都是受保障的。

何素秋說，很多父母會有迷失，認為現在自己過得很不愉快，孩子也是跟著受苦，帶走孩子對孩子比較好，這都是錯誤的，因為孩子的未來有無限發展的空間。何素秋強調，孩子是無辜的，莫名地被結束生命，對孩子是非常不公平的，近年來社會已面臨少子化，又少掉這麼多孩子，實在是令人難過與不捨。

何素秋指出，父母親遭遇困難時，應該要向外求援，家扶的經驗顯示，很多時候家庭在絕望時，向社福單位求助，只要轉個念頭，整個情況就會不一樣。

兒福聯盟資源發展處主任陳雅惠表示，這顯示孩子的父親情緒控管有問題，遇到問題不應在衝動下做出任何決定。

陳雅惠說，孩子也要有一個觀念，父母不能決定自己的生死，如果發現父母自己，或想讓孩子有輕生、尋死的念頭，應該趕快對外求援。

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  • 台北市北投區5日發生張姓男子殺3子女再自刎命案，檢方勘驗完畢，遺體陸續由禮儀公司運往殯儀館。（中央社）

    台北市北投區5日發生張姓男子殺3子女再自刎命案，檢方勘驗完畢，遺體陸續由禮儀公司運往殯儀館。（中央社）

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