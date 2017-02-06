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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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衛福部統計 殺子女再自殺 每年受害逾6童

2017-02-06

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部統計，父母殺害子女後再自殺，因此受害的兒童人數，2012年至去年，每年至少6人起跳。

衛福部保護服務司長張秀鴛表示，犯下類似案件的家長，有些是患有憂鬱症等身心疾病，有些則是出於離婚，或其他親密關係問題而萌生報復心態，希望透過孩子控制對方，讓留下來的人悔恨一生，但孩子何其無辜，成人做事前應該冷靜思考，不要讓負面情緒影響判斷，並提醒相關事件發生前通常有跡可循，親友可注意是否有不尋常的言語，或其他異常情況，必要時對外請求協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

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