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同樣17歲！砍斷打工學生手腕 搶嫌落網
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活潑外向人緣好 張家次女枉斷魂

2017-02-06

〔記者徐聖倫、沈佩瑤／台北報導〕台北市北投區昨發生張姓父親砍殺3名子女再自戕的人倫慘劇，遭張男殺害的13歲次女，去年剛上國中，從她臉書留言與照片，可看出她與同學的感情甚佳，不時相約出遊，原本該是開心學習、成長的青春少女，卻在狠父刀下結束生命，令人不捨！

張父殺3子女後自殺，倖存的張家長女，與已死亡的二女兒皆就讀同一所國中，已死亡的張小弟就讀國小；不幸遇害的二女兒個性開朗，去年7月升上國中前，她還在臉書PO出分班表，開心地一一點名將來依然同班的小學同學，吸引不少同學留言，顯見她在國小時的人際關係不錯，與同學間互動良好。

二女兒的臉書，常見她與朋友相約出遊、在校接力比賽等相片，她個性外向活潑好動，喜歡可愛的事物，諸如印有木柵動物園明星貓熊「圓仔」的捷運車廂、姊姊送她的可愛零錢包，只要生活上遇有可愛的事物，就會令她感到開心，是個標準荳蔻年華的小女孩，只是人生才剛邁入值得回憶的中學時期，卻不幸遇害，令親友同學惋惜難過。

校方集氣 盼大姊度難關

張家2女就讀的國中校長表示，就讀該校的張姓大姊、二姊在校表現正常，成績表現中上，個性活潑、人緣好，妹妹還當過班長；事件發生後，有到榮總探視倖存的大姊；據他了解，張家在過年也有去探訪親戚，連張男的姊姊都表示非常驚訝，學校將啟動輔導機制，並且替大姊集氣，希望順利度過難關。

小弟曾當選模範生

張小弟就讀國小的學務主任說，張小弟在班上排名前10名，人緣也非常好，曾當選過模範生，熱愛思考、有自己想法，上學期上課情形穩定，張父也很積極參與學校活動，雖從未見過張家父母同時出席活動，其他並無異狀。

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  • 張家次女就跟一般少女一樣，喜歡可愛的事物，臉書胋有貓熊「圓仔」的捷運車廂。（記者徐聖倫翻攝臉書）

    張家次女就跟一般少女一樣，喜歡可愛的事物，臉書胋有貓熊「圓仔」的捷運車廂。（記者徐聖倫翻攝臉書）

  • 張家次女正值荳蔻年華。（記者徐聖倫翻攝）

    張家次女正值荳蔻年華。（記者徐聖倫翻攝）

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