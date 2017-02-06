拍扁爆紅麵包師求金援 網友︰我長得像ATM？

2017-02-06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕拍扁成名的高雄市麵包師黃士福，如今已開新店，昨卻傳出一張他向網友請求金援的對話截圖，對此黃士福表示，那是3個月前的事，曾傳訊息給一些網友請求協助。

Messenger對話截圖顯示，黃士福向一名網友留言「但希望你別太傳！我是黃姓麵包師父黃士福，我資金所剩無幾，可以向你資助五萬元！但我會用捐贈物質做捐贈，希望我們二個人私事不要外傳！但你不願意我不勉強！」這名網友直接回他說「…是我長得像ATM？」

對此，黃士福乾姊王友蘭說，這張截圖是3個月前的事，沒人幫黃士福，因一時無法周轉才向朋友借錢，希望有人幫他，後來有很多人訂購麵包，黃士福就沒再傳過類似訊息。

黃士福也表示，那是3個月前的事，有傳訊息給一些朋友、臉友請求協助，但到底傳給多少人？黃士福說：「我也不曉得怎麼說，我的臉書就有一千多個網友。」黃士福說，有人要刻意截圖抹黑，他也認了。

黃士福去年11月，因拍攝前總統陳水扁散步影片，激起藍綠對立，後來房東不願續租，黃士福在乾姊協助下，去年底遷到前鎮區保泰路開了新店。