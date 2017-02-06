不認行竊還裝無辜 大家都看到 女賊賴不掉
2017-02-06
〔記者鄭景議、吳昇儒／台北報導〕79歲潘姓老婦本月3日上午11時許，前往台北市北投市場採買時，皮夾遭到逾期滯留的越南籍女子扒走，熱心民眾幫忙攔下女竊賊，喧囂聲引起巡邏警員莊俊偉注意，越南籍女竊嫌還佯稱自己是「好心」幫撿皮夾被誤會，但目擊民眾指證歷歷，女竊賊才承認犯行，警方依竊盜罪嫌移送法辦。
潘姓老婦表示，她發現自己的皮夾被越籍女賊拿在手中，但對方一直辯稱是撿到的，不願承認行竊，還不斷啜泣裝無辜；警員詢問附近民眾，多名目擊者都指稱有看到越女行竊，另名服裝店老闆娘更表示，親眼看到越女以衣物當掩護，將手伸進潘婦的手提袋內行竊，女賊眼見惡行遭到揭穿，無從狡賴只好認栽。
女賊向警方表示，她來台灣治病，因為籌不出醫藥費，只好出此下策，偵訊中還不斷咳嗽，想藉以博取警方同情；警方發現，越女去年12月11日以觀光名義來台，已逾30天居留期，期間有多次行竊紀錄，顯然是慣犯，警訊後將她移送士林地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾在人潮擁擠商場，除挑選商品外，應特別留意可疑人士，如有斜視窺探他人衣袋、手提包，不時和他人交換眼神之舉，應加倍小心，以避免財物損失。
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