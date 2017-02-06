施工不慎燒死3人 商家求償喪葬費 工人免賠
2017-02-06
〔記者吳政峰／台北報導〕101年間北市火車站旁「芭莉斯國際精品店」施工裝潢，施工人員不慎讓工作燈泡墜落，炸燃地上的香蕉水，不幸燒死2公尺外的「莉莉百貨」3名員工，莉莉百貨先賠償身故員工喪葬費272萬7900元，再向施工人員提告求償；士林地院認為，莉莉百貨雖支付死亡員工的喪葬費與死亡補償，屬《勞動基準法》規定，並非權利受到被告侵害，駁回其訴，判施工人員免賠。
「芭莉斯國際精品店」101年4月間委請包商葉基田裝潢，葉基田把油漆工程轉包給工頭張余棟及工人賴彥瑋，賴男油漆時把裝著香蕉水的鐵桶當成工作梯踩踏，導致鐵桶破損，香蕉水流滿地，未料上方懸掛的工作燈剛好掉落地面，引發的火花點燃香蕉水，現場發生爆炸起火，張、賴兩人逃出，但隔壁莉莉百貨3名員工逃生不及，命喪火窟。
莉莉百貨事後賠償3名死者喪葬費272萬7900元，再向葉基田、張余棟及賴彥瑋等3人求償同額金錢。
法官指出，莉莉百貨提出的是損害賠償告訴，僅限於求償被燒毀的貨物，並不包含死者，且根據勞基法規定，雇主本應賠償亡故員工，並非因權利受到3名被告侵害才要賠償，據以駁回其訴，3名工人免賠。
莉莉百貨另求償649萬2514元的貨物損失，保險公司核算淨損額應為515萬3644 元，法官扣除保險理賠上限350萬元，判決葉基田、張余棟及賴彥瑋須賠償不足的165萬3644元。
莉莉百貨支付200多萬元的喪葬費，求償無門，負責理賠壽險與產險的保險公司，因舉證保險金與葉、張、賴3人的過失有關，獲賠810萬元；另刑事部分，葉、張、賴3人觸犯過失致死罪，分被判刑10月、1年2月、2年確定。
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