萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
2017-02-06
〔記者徐聖倫／新北報導〕「所長姊姊，小狗狗被丟掉了！」4日下午，新北市新店警分局烏來分駐所正妹所長張惠慈，帶班巡視烏來運動場時，一群小朋友突然衝上來圍住她，七嘴八舌描述有小狗被遺棄，張所長發揮愛心，趕緊買來牛奶先餵飽這群「米克斯」混種幼犬，還拍照PO網，希望善心人士認養小狗，幫牠們找到溫暖的家。
6隻米克斯幼犬
這6隻出生沒幾週的米克斯幼犬，被裝在濕透了的紙箱內，丟在體育場看台旁一個角落，蜷縮在一起看起來非常可憐，張所長返回所內找了自己穿不著的衣物及毯子、紙箱，帶著牛奶回到運動場，先餵飽小狗們，再拍照PO網尋求愛心人士收養。
盼善心人收養
張所長說，餵完牛奶後，小狗們開始有活力，不僅活蹦亂跳，還頗為親人，讓她暫時放心，但是烏來山區又濕又冷，幼犬若是持續待在戶外環境，恐怕影響健康存活，她希望欲收養小狗的善心民眾，主動和烏來分駐所聯絡，但在為牠們找到家以前，警方與里長會持續餵養這些遭遺棄的毛小孩。
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