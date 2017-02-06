試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
〔記者黃良傑／高雄報導〕開黃腔挑逗有夫之婦，就算沒發生性關係，也會被判刑！
狂發訊息「研究做人」
屏東安親班王姓男老師，對學生的謝姓媽媽狂LINE了1個半小時，內容盡是「試試看青春的肉體…欲仙欲死」、「一起研究做人…挑危險期啦…早晚要做的…中了！妳就離婚 」，還電話慫恿離婚，丈夫瞄見鹹濕內容，怒告王師妨害家庭，一審老師勝訴無罪，二審大逆轉，謝女坦言面對男老師追求曾經心動，法官審酌雙方對話內容，已逾越與學生家長的單純玩笑，認定被告破壞他人家庭和睦，判刑5個月、得易科罰金。
判決指出，王姓男老師103年10月間擔任謝女兒子的安親班老師，也認識謝女的丈夫，卻意圖與其性交，而有誘使她脫離家庭的犯意，曾透過LINE與謝女互傳訊息，長達1時30分的持續對話中，傳送含有「去開room…懷孕了，房子妳挑一棟」、「挑危險期啦…早晚要做的…中了！你就離婚」、「兩個小孩我養、改姓」等內容。
謝女說，被告在電話裡明確要求她「離婚」，還說適合做他的「配偶」，故認為被告在邀她離開家庭，「離婚」與他一起生活，並約她開房間、生小孩，就要送她2千萬的房子。
不過，一審法官採信被告「開玩笑」的說詞，認為「和誘」是以強暴脅迫或詐術等非法方式，使其在自己的實力支配下，誘離家庭通姦或未遂，判決無罪，屏檢上訴高雄高分院，結果大逆轉！
破壞他人家庭 改判有罪
二審法官以謝女因被告的引誘而曾動心，審酌男女雙方對話內容，已逾越與學生家長的單純玩笑，認定被告破壞他人家庭和睦，犯後毫無悔意，惟念謝女未因而脫離家庭或與丈夫離婚、離家，改判安親班男老師5個月徒刑，得易科罰金15萬元，開黃腔挑逗有夫之婦慘罰，全案仍可上訴。
被挑逗的媽媽謝女以證人身分，坦言面對男老師追求曾經心動，還與王老師在停車場擁抱，相約到KTV唱歌，王師曾傳簡訊「那個吻已經烙印在我心裡」、「先聽妳KTV聲音，再聽妳的叫床聲」，她回傳「覺得好奇妙…為何你說要抱就讓你抱？要親就讓你親？」「愛死你」，她坦承因此猶豫要和丈夫離婚。
不過，王師否認有意圖性交和誘學生媽媽，或使謝女脫離家庭的犯行，堅稱LINE的內容只是開玩笑，因補習班有留住學生的壓力，謝女又很敢講，才配合開黃腔，從未與她交往，只是文字上的玩笑，並未發生關係。
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標題：試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
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