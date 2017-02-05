養女被逼當雛妓 40年後判免扶養重症老母
2017-02-05
〔記者李立法／屏東報導〕一樁扶養官司揭露40多年前賣女營生的不堪往事！
85歲老婦臥床無依無靠
屏東縣一名85歲老婦臥病被安置，縣府查出老婦有個62歲陳姓養女，要求陳婦負擔安養費，將近40年未見養母的陳婦拒絕，泣訴16歲時被養母推入火坑，飽受凌虐，忍辱偷生近10年；法官查出老婦年輕時曾有妨害風化等前科，採信養女說詞，判決終止收養關係，並免除扶養義務，本案可抗告。
62歲養女被要求須撫養
1年多前，屏東縣政府將一名身無分文、臥病在床無人照料的老婦送往安置，事後查出老婦有一名陳姓養女住在新北市，縣府費了一番工夫才聯繫上她。
因老婦每月安養費至少2萬元，養女視同婚生子女，對養母有扶養義務，縣府於是要求養女須支付養母每月安養費，卻遭養女拒絕，縣府於是提起訴訟。
不堪回首的記憶全湧出
陳女出庭時向法官表示，因原生家庭貧困，2歲時被生母送給養母收養，16歲時，卻被養母賣到私娼寮，逼她接客賺錢，供其花用，她若反抗，養母就拿藤條鞭打，讓她身心飽受摧殘，直到25歲時，她才脫離私娼寮控制，獨自跑到北部生活，並結婚生子。
陳女說，她和養母已有3、40年沒見面，想不到卻因這起扶養官司，再度勾起她不堪回首的一段記憶，她不想再和養母有所瓜葛，請求法官准予終止收養關係，並免除扶養義務。
法官查出養母在40多年前，曾留下妨害風化及意圖營利姦淫猥褻等前科，並傳喚陳女年逾8旬的生母出庭，生母當庭指證，養母確實曾把女兒送到風化場所賺皮肉錢，法官因而採信陳女說詞。
法官判終止收養關係
法官認為，養母於陳女成長過程中，未盡保護及教養義務，卻將養女送至風化場所賺錢，並對養女施暴，致養女長期處於恐懼與不安中，嚴重影響身心發展，如今若要求養女負起扶養義務顯失公平，應予免除，並准予終止收養關係。
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