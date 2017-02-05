紅燈一網打盡酒測 警署下令禁止
新型酒測器 馬上就感應
〔記者張瑞楨、黃鐘山／台中報導〕北部某派出所員警趁機車騎士等候紅燈之際，持酒精檢知器，對大批騎士逐一酒測，有民眾將這段影片拍下PO網，引發網友非議，認為警察不分青紅皂白攔車酒測，有戕害人權疑慮；警政署得知後，已發文各警局，嚴禁員警採上述方式執法。
網路影片顯示，1名警員趁紅燈之際，霸氣站在路口，堵住20多名機車騎士，另2名警員持狀似麥克風的酒精檢知器（又稱簡易酒測器），對騎士逐一酒測。據了解，這種酒測器只要靠近駕駛的臉，就能從呼氣或講話吐氣中，立即顯示是否有酒精反應。
這段30餘秒的影片被貼上網路後，引起議論，議論重點包括警察是否有權用這種「一網打盡」的手段抓酒駕？另外，堵住騎士逐一酒測，是否過當且踰越比例原則？
踰越比例原則 戕害人權
警政署得知此事，上月25日發文各縣市警局，嚴禁員警利用駕駛人或騎士停等紅燈時，以酒精檢知器實施酒測，公文並指這種執法方法，「不符合」警察職權行使法第8條第一項，及警政署頒發的取締酒後駕車作業程序。
台中市警局交通大隊執法組組長毛國匡認為，公文是指不能「逐一、全面」盤查騎士，但員警若發現某位等紅燈的騎士，有臉紅等酒駕跡象，可以攔下酒測。
判斷再攔 警仍可抓酒駕
他解釋，警察職權行使法第8條第一項「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並採行下列措施」，包括「要求駕駛人接受酒精濃度測試」；其中，「已經發生危害」是指撞車、撞人、昏睡路中央等，「依客觀合理判斷易生危害」是指臉紅搖晃、表情呆滯等，合理判斷是易生危害的酒駕。
他進一步解釋，紅燈時，員警見一群機車騎士中，有人臉紅恍惚，合理判斷是酒駕，可以針對這位騎士攔下酒測，但不能攔下所有機車騎士吹酒測器，避免踰越比例原則。
律師劉硯田說，警方的解釋大致合理，他認為重點是警察要有客觀上的依據，例如臉紅、散發酒味，才能對駕駛進行具有強制性的酒測。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台北燈節開幕 西門町萬片紙花如下雪
- 美國務院開放有效簽證持有人入境
- 焦點評論》兩個內舉
- 林全：不會有第二波內閣調整
- 台北燈節「蛋白區」 遇見皮卡丘與卡比獸
- 美富豪不捨事業 拒任陸軍部長
- 金裕貞首會台粉 周興哲驚喜合體
- 自由廣場》科技部需要科學精神
- 羅嘉仁一軍計畫 約在下半季
- 2017台北燈節「蛋黃區」西本願寺越夜越美麗
- 高雄燈會作品聯想紅衣小女孩 觀光局將邀作者討論
- 維冠失物招領會 災民淚眼重拾回憶
- 美少女繪師現身 300粉絲擠爆動漫節
- 星期專論》川普應揚棄醜陋的政治權宜
- 大港花火第二場 煙火秀人潮爆滿
- 《謠言終結站》喝秋葵水、吃龍鬚菜 可降血糖免服藥？
- 台灣燈會//鳳凰來儀要加蛋 不當膨風雞
- 反制中國軍機 愛三首駐花東
- 九校選修課程 各具特色
- 梅克爾反駁川普︰歐盟命運操之在己
- 包子逸／如果你也經過都蘭
- 人生作業簿 失憶之痛
- 哀號6個月 影后艾瑪嗓音變這樣
- 揚州大明寺平山堂遇「風流宛在」額
- 台中公園燈會試燈 鳳凰舞者起舞
- 大賀兄弟討好快樂寶拉 夜市狂射
- 21年義賣66萬個 鼓仔燈點亮求學夢
- 【藝文短訊】 幼獅文藝春季寫作班
- 米亞星世界：2017.2/5～2/11
- 王功福海媽作東 請南北12媽「喝春酒」
- 國道三號古坑交流道霧煞煞 警所成問路站
- 人生萬花筒 朋友是老的好
- 學者︰明確定義農舍 農地落實農用
- 啟示錄 你的名字是？
- 賞燈人多一團亂 道路、網路都「卡卡」
- 「粗糠巨人」吸客 農產品賣破300萬
- 莎法洛娃慶生 雖敗猶樂
- 天氣轉乾冷 這波冷氣團更猛
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Patriot missiles deployed on east coast
標題：紅燈一網打盡酒測 警署下令禁止
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email