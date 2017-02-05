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紅燈一網打盡酒測 警署下令禁止

2017-02-05

新型酒測器 馬上就感應

〔記者張瑞楨、黃鐘山／台中報導〕北部某派出所員警趁機車騎士等候紅燈之際，持酒精檢知器，對大批騎士逐一酒測，有民眾將這段影片拍下PO網，引發網友非議，認為警察不分青紅皂白攔車酒測，有戕害人權疑慮；警政署得知後，已發文各警局，嚴禁員警採上述方式執法。

網路影片顯示，1名警員趁紅燈之際，霸氣站在路口，堵住20多名機車騎士，另2名警員持狀似麥克風的酒精檢知器（又稱簡易酒測器），對騎士逐一酒測。據了解，這種酒測器只要靠近駕駛的臉，就能從呼氣或講話吐氣中，立即顯示是否有酒精反應。

這段30餘秒的影片被貼上網路後，引起議論，議論重點包括警察是否有權用這種「一網打盡」的手段抓酒駕？另外，堵住騎士逐一酒測，是否過當且踰越比例原則？

踰越比例原則 戕害人權

警政署得知此事，上月25日發文各縣市警局，嚴禁員警利用駕駛人或騎士停等紅燈時，以酒精檢知器實施酒測，公文並指這種執法方法，「不符合」警察職權行使法第8條第一項，及警政署頒發的取締酒後駕車作業程序。

台中市警局交通大隊執法組組長毛國匡認為，公文是指不能「逐一、全面」盤查騎士，但員警若發現某位等紅燈的騎士，有臉紅等酒駕跡象，可以攔下酒測。

判斷再攔 警仍可抓酒駕

他解釋，警察職權行使法第8條第一項「警察對於已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具，得予以攔停並採行下列措施」，包括「要求駕駛人接受酒精濃度測試」；其中，「已經發生危害」是指撞車、撞人、昏睡路中央等，「依客觀合理判斷易生危害」是指臉紅搖晃、表情呆滯等，合理判斷是易生危害的酒駕。

他進一步解釋，紅燈時，員警見一群機車騎士中，有人臉紅恍惚，合理判斷是酒駕，可以針對這位騎士攔下酒測，但不能攔下所有機車騎士吹酒測器，避免踰越比例原則。

律師劉硯田說，警方的解釋大致合理，他認為重點是警察要有客觀上的依據，例如臉紅、散發酒味，才能對駕駛進行具有強制性的酒測。

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  • 表格

    表格

  • 警政署下公文，禁止員警利用紅燈以酒精檢知器酒測，以落實人權保障。（記者張瑞楨翻攝）

    警政署下公文，禁止員警利用紅燈以酒精檢知器酒測，以落實人權保障。（記者張瑞楨翻攝）

  • 酒精檢知器

    酒精檢知器

  • 騎士被堵住後，員警（圖中）手持持酒精檢知器逐一酒測。（記者張瑞楨翻攝）

    騎士被堵住後，員警（圖中）手持持酒精檢知器逐一酒測。（記者張瑞楨翻攝）

  • 錄影畫面顯示，一名警察「堵住」20多名等紅燈的機車騎士。（記者張瑞楨翻攝）

    錄影畫面顯示，一名警察「堵住」20多名等紅燈的機車騎士。（記者張瑞楨翻攝）

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