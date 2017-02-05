半夜聞到瓦斯味 報案救回鄰居命
2017-02-05
〔記者陳恩惠／台北報導〕前天深夜，北市永平街公寓傳出異味，住戶循「味」向上找尋，發現4樓住家傳出濃濃瓦斯味，敲門按鈴都無人回應，趕緊報案，警方與消防人員到場，花了10餘分鐘才將睡得恍惚的郭姓女屋主「吵」醒，當場測出瓦斯濃度破表，趕緊將已經一氧化碳中毒的郭女送醫；消防局初步勘驗，應該是連接家用桶裝瓦斯的軟管破損，以致瓦斯外洩。
消防人員前往勘查，發現郭家一個桶裝瓦斯卻使用雙孔轉接頭，連接2條軟管，分別供熱水器及瓦斯爐使用，應是其中有一條管線破損，才會導致瓦斯從裂縫處外洩。
前晚約11點，台北市消防局119勤務中心獲報，指士林區永平街巷弄內疑似瓦斯外漏，立即派出救護車、水箱車前往，消防員以複合式氣體偵測器，發現檢測儀測得的瓦斯濃度達到11%，現場立刻鋪設水線警戒、嚴禁火源，然後上樓叫醒住戶。
報案鄰居說：「聞到很濃的瓦斯味，喊到都燒聲了，還叫不醒！」鄰居說，他擔心發生氣爆，循著瓦斯臭味找到樓上漏氣的住戶，大力敲門、喊叫許久，喊到喉嚨都要沙啞了，仍沒人回應，只好趕緊通報消防隊處理。
轄區警方與消防員費時10餘分鐘，才將昏睡的41歲郭姓女屋主叫醒，郭女當時雖然意識清醒，但感到頭暈、站不穩，有中毒跡象，警消進屋檢測瓦斯濃度更是高得嚇人，已到達可能爆炸的下限，趕緊關閉桶裝瓦斯開關，把屋內窗戶打開通風，並將郭女送醫治療，幸無大礙。
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