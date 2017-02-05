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徒手拔穿胸鋼筋？竟是獵槍射傷

2017-02-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉水源村鍾姓少年昨胸口遭異物貫穿送醫急救，報案人郭男向警方宣稱少年不慎在堆滿雜物的地點跌倒，當場被鋼筋貫穿胸口，他為救人還徒手拔出鋼筋，但警方帶著郭男重返現場找釀禍的鋼筋卻一無所獲，警方對於郭男的說詞存疑，深夜突破郭男心防，他才坦承是獵槍走火打傷少年。

吉安警方指出，41歲郭姓男子下午供稱少年遭長約40公分、直徑1公分寬的鋼筋刺穿胸部，但警方回到現場找尋凶器，並無發現可疑鋼筋；加上鋼筋若要刺穿胸部，必須要有固定物，警方認為郭男說詞可疑，加上醫院證實傷口並非鋼筋造成，研判傷口是槍傷，警方晚間帶回郭男訊問，深夜突破心房，在他家中洗衣機後方找到藏匿的獵槍。

郭男向警方坦承下午把玩獵槍的時候，不慎走火擊中少年，當下非常驚慌，想到以前看過有人在工地跌倒遭鋼筋貫穿，所以編了謊言想騙過警方。

槍傷被醫院識破才吐實

郭男說，獵槍是父親留下的，但沒有獵槍的執照，不過警方仍認為郭男說詞避重就輕，今天會進一步調查，將依殺人未遂、違反槍砲等罪嫌偵辦。

花蓮慈濟醫院指出，少年胸部遭異物貫穿，胸口及右後背穿孔，造成胸骨、肋骨骨折、肺部受傷，出現氣胸、血胸，經處理後，送往加護病房接受治療。

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  • 郭姓男子（左）一度稱鍾姓少年是跌倒被鋼筋插胸，還跟親友在現場尋找肇事的鐵條。（記者王錦義攝）

    郭姓男子（左）一度稱鍾姓少年是跌倒被鋼筋插胸，還跟親友在現場尋找肇事的鐵條。（記者王錦義攝）

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