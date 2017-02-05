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嚇!鐵捲門鎖喉 29歲男仰躺亡

2017-02-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉明義二街昨傳出鐵捲門壓死人意外，29歲周姓男子仰躺在地，鐵捲門就正好壓在周男頸部，鄰居發現報案，將周男送醫仍傷重不治，全案是意外還是自殺，有待警方深入調查。

門下露出頭 鄰居嚇昏

鄰居說，昨天下午1點多正要出門買午餐，但因忘了帶手機又再折返回家，突然看到鄰居門前的鐵捲門外有個頭顱露出，鐵捲門剛好壓在咽喉上，嚇得趕快打110報警，而平時周男家中的寵物犬相當凶狠，只要有陌生人靠近就會狂吠不停，但事發前後卻不見狗吠，也並未聽到任何求救聲響。

吉安警分局太昌所警員指出，接獲報案趕到時，見周男面朝上仰躺，頭部在鐵捲門外，由於身上並無其他外傷，僅是頸部壓傷，送醫後下午宣告不治。

意外？自殺？ 待調查

家屬向警方透露說，周男領有身心障礙手冊，平時在看護之家居住，因為過年才返家團圓，怎知才回來沒幾天就發生噩耗，家人難以接受。

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  • 29歲周姓男子仰躺在地身亡。（記者王錦義翻攝）

    29歲周姓男子仰躺在地身亡。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮吉安鄉今中午傳出鐵捲門壓死人意外。（記者王錦義攝）

    花蓮吉安鄉今中午傳出鐵捲門壓死人意外。（記者王錦義攝）

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