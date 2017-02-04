《熔爐》韓國虐童真實案件改編

2017-02-04

2009年，南韓女作家孔枝泳無意間得知南韓光州仁和聾啞學校發生教職員性侵學童及老師毒打學生的駭人案，她以此為素材寫小說，將地點改為霧津，小說被改編為南韓電影《熔爐》，並於2011年上映，成功喚醒外界重新關注此案。

由於影片指控學校老師、市政府、司法制度對受害人的漠視，該片上映後，南韓的反對性暴力組織在網路上發起百萬人簽名活動，輿論要求重查聾啞學校的性暴力案件，南韓警方因此重新調查該案，其中涉案的63歲金姓教職員，曾在二審時被判緩刑而獲釋，但電影上映隔年，2012年7月5日，金姓教職員被改判刑12年入獄。

（記者錢利忠）