可憐娃怕師報復 瞞爸媽7年不敢說

2017-02-04

身上大、小傷不斷

〔記者錢利忠／台北報導〕L姓男童自2歲半開始，就被疼愛他的父母送到「快樂瑪麗安南海分校」（該分校已被終止加盟），卻慘遭女園長林漢凌等3女性師長凌虐7年，大、小傷不斷，父母多次過問，但男童怕隔日遭園長報復，都不敢吐實；唯母親持續拍下兒子傷痕累累的多張照片，成為檢方認定林漢凌等3女師涉案的關鍵證據。

媽起疑拍照成鐵證

父親昨受訪表示，兒子是家中獨子，受虐期間每次回家都有新的傷勢，園長為防東窗事發，都事先撥電話給他或太太，騙稱男童在校過動、受傷，園方已幫孩子處理好，他們才信以為真，但後來兒子受傷越來越頻繁，他們向園方及教育局等單位申訴，卻都沒得到回應。

園方總先致電消毒

父親表示，某次因工作忙，夫妻須晚歸，女園長林漢凌還主動提議，她可將兒子帶回家暫住，卻叫他兒子穿女裝，還拍照傳給他們看，笑稱：「我覺得穿女裝比較好看！」他認為不妥，但基於信賴，只能向園長叮囑：「只此一次，下不為例！」誰知在家備受呵護的愛兒竟已長期受虐。

有一次，兒子遭到師長以頭下腳上甩圈，導致撞擊而使拇指斷裂頭破血流，被送醫縫針，園長竟栽贓給別的幼童，並設計雙方母親通電話，稱男童與高年級兒童玩時被弄傷，害對方家長賠1萬元紅包道歉，雙方家長後來各出1萬元，捐給龍山寺及慈善團體。

檢方查出，男童因屢有新傷，被家長轉到其他分校就讀，女園長林漢凌竟透過管道，查出男童所讀分校，擅自到新分校帶男童回原分校，還假好心撥電話給父母，說她會盡心照顧好男童，請他們放心。

雖然補習班供餐，但男童每次返家都拚命找食物，母親很納悶，還特地準備點心，委託女園長給兒子吃；男童升上小3才轉到其他補習班，從此逐漸恢復笑容，會主動向母親分享在補習班吃到的美食。虐童案曝光後，母親問他：「你以前在南海分校都吃什麼？」男童說：「我都沒吃。」母親傷心自責地淚如雨下。

兒還安慰媽別難過

男童的父母教育程度高，每次出庭都展現極高修養，且十分尊敬老師；母親陪兒出庭，每次聽兒子陳述受虐經過，都自責落淚，反而是男童已逐漸釋懷，還反過來安慰母親別難過。

檢察官林安紜撰寫起訴書時，為人母的她每次勘察男童當初受虐傷痕累累的照片，也不禁邊寫邊掉淚。