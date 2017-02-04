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壓頭浸水…體罰像刑求 老刑警也喊殘忍

2017-02-04

〔記者許國楨／台中報導〕補習班女老師虐童涉嫌用壓頭浸水、噴辣椒水等刑求逼供手段，資深刑警昨大吃一驚，搖頭說：「用此虐童？這太殘忍！」

資深刑警說，日治時代，日警對付嫌疑人會用刑求手段，這些灌水、電擊、坐冰塊等手法，後來在白色恐怖時期，也被情治單位用來對付異議人士，或警察對嫌犯嚴刑逼供的招數。

老刑警說，以前少有鑑識人員參與辦案，警界所謂「科學辦案」手法是菜鳥刑警的「必修課」，以「灌水」來說，是用柔道帶、齊眉棍將人綁起倒吊，用毛巾覆臉，再以水、辣椒油或尿液滴到毛巾，受虐者面臨窒息、無助的恐怖心情，筆墨難以形容。

「電擊」是讓嫌犯脫掉鞋子，赤腳浸水，再用電擊棒電擊；有時把細電線纏繞在男嫌的「那話兒」，搖轉老式手搖電話機傳導電流，效果比電擊棒強上數倍。

早年刑警會命令嫌犯將厚重電話簿、六法全書放在胸前，再以鐵槌重擊，將力道傳入體內，不留外傷，來個「打死驗無傷」。

此外，脫光衣服坐冰塊上「吹電扇」，上夾棍、插針等酷刑，都是取供手段，隨著時代進步，警方已不可能酷刑逼供，沒想到居然補習班女性師長用來虐童，刑警聞之嚇一大跳，搖頭說：「用此手段對付兒童？不知這種老師是何心態，怎麼下得了手？」

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  • 現年12歲的男童，多年前在補習班遭虐，去年家長曾出示孩子遍體鱗傷的照片。（圖：資料照，北市議員童仲彥提供）

    現年12歲的男童，多年前在補習班遭虐，去年家長曾出示孩子遍體鱗傷的照片。（圖：資料照，北市議員童仲彥提供）

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