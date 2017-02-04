3師長虐童為樂 可能源自幼年受虐
2017-02-04
〔記者陳鳳麗、張凱翔／綜合報導〕3名補習班女性老師長期集體凌虐L姓男童，她們怎狠得下心幹出這等泯滅人性的事？
衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男昨天分析，3名女性師長可能本身在幼年時期曾受虐，或本身有情緒障礙、反社會人格，才以看別人受苦為樂。
沈政男指出，林姓女負責人和2名女老師凌虐男童前後長達7年，而且受虐兒童可能不只1人，有可能3女師幼年曾受虐，進而認同此種不當行為。
另外，3女師本身有情緒障礙，藉由對別人施暴來自我調節情緒，性格上有反社會傾向，對人的同理心薄弱，見人受苦沒感覺，甚至覺得好玩。
3人之中，可能有人具自戀性格特質，感覺這樣的凌虐等於「宰制」。
園長帶頭施暴 眾師默許?
沈政男說，2名女老師願意聽從園長指示幫忙施暴，是否因園長平常對老師表現出控制主宰的管理風格？甚至已取得老師們的認同？這部分待查明。
逼男童穿女裝 重創自尊
男童不到3歲就被師長凌虐，長達7年多，身心必受嚴重創傷，師長們體罰、言語凌辱、不給飯吃或給餿食，甚至讓男童穿女裝，種種羞辱行為會使男童自尊心嚴重受損，而穿女裝也可能影響日後的自我認同。
沈政男說，男童被信任的老師長期施虐，也可能讓他變得不信任人，個性壓抑、退縮，長大後也較易發生憂鬱、焦慮等精神疾病，令人擔心可能模仿暴力行為，長大後變成暴力加害者；不過，只要好好治療，仍能治癒並成為有愛心的正常人。
沈政男建議，男童一定要接受兒童精神科治療輔導，而家長要以更多的關愛彌補孩子失落的童年和創傷。
男童長期受虐 需更多愛
楊聰才身心診所院長楊聰財表示，孩子長期受虐，會缺乏安全感、人際相處困難，產生「攻擊性扭曲人格發展」，若無適當的追蹤輔導，會產生憂鬱、躁鬱症狀，長大後可能轉為加害者；但只要適當治療，就能恢復正常。
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