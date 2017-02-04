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大樂透頭獎2注中

2017-02-04

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000014期大樂透，頭獎2注中獎，各得5000萬元，獎落台北市信義區虎林街「健來發彩券行」、高雄市旗津區中洲三路「威星彩券行」。昨晚第106000029期今彩539，頭獎2注中獎，各得800萬元，獎落台中市北屯區大連路一段「得彩彩券行」、苗栗縣頭份鎮東興路「山琦企業行」。

另外，大樂透加開的春節大紅包獎項，昨晚開出68組，中獎注數87注，其中52組為單注中獎，13組為2注均分，3組為3注均分。台灣彩券公司表示，目前春節大紅包已開出627組，剩下3組將繼續開出，2月7日再加開10個獎號，對中6個就中獎。

值得一提的是，桃園市平鎮區「晉億投注站」，繼初一開出7注大紅包後，昨再開出1注，累計已開出8注，追平新北市板橋區「一夕致富彩券行」的紀錄，但晉億投注站8注大紅包總獎金650萬元，為今年開出大紅包獎金最高的投注站。

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  • 本資料僅供參考，以台灣彩券公告為主。（資料來源：台灣彩券）

    本資料僅供參考，以台灣彩券公告為主。（資料來源：台灣彩券）

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