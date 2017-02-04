少年吸毒「活見鬼」 報警抓鬼變抓毒

2017-02-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕上月25日，國二少年小林（化名）買毒吸食，混有MDMA和K毒的毒咖啡包藥性太強，小林恍神打電話給高市警局少年隊報案，指家裡鬧鬼，警方上門「抓鬼」，果然查獲少年吸毒，昨將小林交由少年及家事法院審理。

少年隊調查，15歲小林的母親是越南籍配偶，父親開計程車為生，父母離異後仍一起同住，小林因不愛念書，前後8次逃學蹺家被少年隊尋回。

不料，小林交到藥頭網友，誘惑他買毒吸食，上月25日，他拿父親預先給的2000元壓歲錢，買了2包印有「鵝」的毒咖啡包，飲下後昏沉中產生幻覺，撥打給平日關心他的少年隊小隊長陳正泰，語無倫次地說：「陳小，家裡有鬼，快到我家抓鬼！」掛掉電話就昏睡過去。

陳正泰與另名小隊長鄭富禎等人登門「抓鬼」，當場發現桌上有使用過的毒咖啡包2包，深入追查後，小林又自動交出使用過的毒咖啡包1包，他坦承深夜獨自飲用毒咖啡包2包，因藥性太強感到暈眩，突然看見一陣鬼煙，才趕緊求助警方，不知道是施用毒品後的幻覺。