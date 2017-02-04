護酒駕嗆警察 立委幹部起訴

2017-02-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨籍立委高志鵬前助理張志維，今年1月16日晚間餐敘飲用紅酒後，開車載送立委葉宜津國會辦公室執行長陳昭彰返家，行經三重區遭警方攔查，陳男一下車先遞名片給警方，而酒駕的張男則拒絕出示證件，2人搶回名片時與員警爆發拉扯，陳男怒嗆「要找警政署、新北市警局、分局來跟我解釋說明」，新北地檢署昨依妨害公務、公共危險等罪嫌起訴2人。

陳男到案後表示，遞名片是習慣，他一時衝動才會在警局嗆聲，感到後悔；陳男、張男承認拉扯員警，卻不認為妨害公務，但執勤員警卻因此左手虎口被抓傷、右手關節扭傷。

檢方痛批兩人身為立委辦公室執行長與前助理，卻未以身作則，濫用身分權勢干預妨害警方職權行使，甚至試圖關說，且犯後始終未認罪，建請法院從重量刑；此事曝光後，葉宜津已火速開除陳男。