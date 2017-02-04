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國道當急診室 熱血護理師救車禍傷者

2017-02-04

〔記者劉婉君／台南報導〕26歲熱血護理師收假路見國道車禍，二話不說停車救援，民眾稱讚「最美的風景！」

昨天中午，國道一號北上285公里新營路段，發生貨車與轎車擦撞意外，轎車失控撞上分隔島，車頭幾乎全毀，貨車上載運的塑膠原料掉落路面，現場一片狼籍，貨車駕駛負傷自行下車，坐在路邊，轎車2名女性乘客受傷。

在台中童綜合醫院外科加護病房上班的蔡姓護理師正好開車路過，立即將車橫停在事故地點前的內側車道，先報案再下車救人。

蔡女見貨車駕駛意識清楚，無立即危險，趕到轎車旁，檢視車內2名受傷乘客有無手腳麻痺、骨折等現象後，囑咐頸椎可能擦挫傷的傷者先別動，等候救護車救援。

待救護車趕抵現場，蔡女以專業手法繼續幫忙為傷者固定頸圈，將傷者抬出車外，再為坐在路邊的貨車駕駛消毒、包紮，直到3名傷者均送醫後，才回到車上繼續北返。

第一次將車橫停在國道上，旁人問她「不會怕嗎？」蔡姓護理師說：「沒想那麼多啊，只想著先救人。」3名傷者送醫後均暫無生命危險，國道四隊表示，雙方都未酒駕，初步研判疑似未保持安全距離或變換車道不當釀禍，實際原因仍待進一步釐清。

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  • 自小客車與小貨車擦撞後撞上分隔島，車頭幾乎全毀。（記者劉婉君攝）

    自小客車與小貨車擦撞後撞上分隔島，車頭幾乎全毀。（記者劉婉君攝）

  • 蔡姓護理師（紅衣者）為受傷的貨車駕駛消毒、包紮。（記者劉婉君翻攝）

    蔡姓護理師（紅衣者）為受傷的貨車駕駛消毒、包紮。（記者劉婉君翻攝）

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