花2472萬買假古董 怒告好友詐欺
2017-02-04
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市余姓男子14年來花費2472萬元，向72歲黃姓同好購買田黃石印章、張大千字畫、角雕文物，但田黃石、角雕送鑑定後非真品，張大千字畫託售也被拒絕，怒控黃男涉嫌詐欺；桃園地檢署檢察官傳喚多名證人出庭，認為此案屬於民事糾紛，刑事部分偵結，予以黃男不起訴處分。
余男指控，從92年起陸續花了2472萬元向黃男收購3顆田黃石印章、張大千字畫、角雕文物，事後將田黃石、角雕送到寶石鑑定所鑑定，證實田黃石只是人造物質混合組成，角雕是一般動物角，根本不是犀牛角，連張大千字畫委託拍賣公司出售都被拒，認為黃男涉嫌詐欺。
黃男否認詐欺，供稱張大千字畫是60年間向台北市師大附近一家畫廊購買，當時畫廊向他表明是真跡；田黃石是向某國大代表收購；至於角雕是朋友從中國帶回。余男鑑定後便以300萬元將3顆田黃石購回。
桃園地檢署檢察官傳喚雙方友人作證，認為余、黃兩人交易古董已有10多年的時間，余男也自陳張大千字畫在買入時並無鑑定報告；購買田黃石印章、角雕也未要求黃男出示鑑定資料，鑑賞把玩後就同意以現金購買，加上文物藝品並無固定市場行情，主要受到個人主觀因素影響，此案屬民事糾紛，刑事部分不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 川普愈罵愈有人看 美國媒體起死回生
- 清大校長賀陳弘續任同意投票 3月初揭曉
- 陳子威槓「禁區猛獸」 璞園尾盤超車
- 八仙山森遊區 山櫻花盛開
- 原民離島醫事公費生甄試 今年招50名
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Animal euthanasia ban goes into effect
- 星野源喜合體新垣 坂口大方同框高畑
- 金門玩偶慶元宵 造型暫保密
- 鳳凰城公開賽》「沙」傷力大！小潘+1桿並列76
- 伊朗試射彈道飛彈 川普政府祭新制裁
- 消息人士：羅浮宮攻擊嫌犯為埃及國民
- 神話6人行報到 李玟雨搞笑搶拍Eric
- 陳美鳳合體翁家明 螢幕夫妻紐約當鄰居
- 高雄》農田水利會長李清福判刑 牽動三選戰
- 下週一起零安樂死》雲林流浪動物收容所 仍難產
- 新北最大 賢孝童軍體驗營區啟用
- 萬寶龍跨界訂製服 筆奢華
- 人生作業簿 一半正常一半崩潰
- 北港》財神廟旁投注站 新年開3個百萬
- 大佛風景區夯 「花在彰化」爆人潮
- 下週四鋒面到 入冬來最冷
- 證券行情表、證券表格
- 川普鬆綁金融監管 終止「委託投資」規定
- 部落媽媽家事清潔團隊 接案兼顧孩子
- ISM：美國1月服務業小幅成長
- 賀歲片慘澹 侯孝賢：好看就會有人看
- 勝利文創園區慶元宵 點亮「雞尾酒」
- 農曆年後竹東出現垃圾長城 居民跳腳
- 東山北勢寮舊鐵道 4替代役助重生
- 中英對照讀新聞》Adult swaddling therapy fad hits Tokyo／成人捲療法風潮席捲東京
- 內閣改組 4部會換將
- 自由廣場》真搞不懂年改會
- 主燈看國運 廖大乙批膨風雞無腳
- 名間受天宮「接天香」 信眾︰吉兆
- 內閣異動》林美珠 一例一休善後 挑戰重重
- 大台南走春 車友：真的不錯騎
- 十大神農蔡宜修 種高麗菜年獲利500萬
- 《化育原民播漢風》對聯歧視原民？ 善化公所說誤解
- 月光夢公園 醒時如夢時
- 聯合國：緬甸軍方種族清洗羅興亞人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花2472萬買假古董 怒告好友詐欺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分