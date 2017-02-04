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花2472萬買假古董 怒告好友詐欺

2017-02-04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市余姓男子14年來花費2472萬元，向72歲黃姓同好購買田黃石印章、張大千字畫、角雕文物，但田黃石、角雕送鑑定後非真品，張大千字畫託售也被拒絕，怒控黃男涉嫌詐欺；桃園地檢署檢察官傳喚多名證人出庭，認為此案屬於民事糾紛，刑事部分偵結，予以黃男不起訴處分。

余男指控，從92年起陸續花了2472萬元向黃男收購3顆田黃石印章、張大千字畫、角雕文物，事後將田黃石、角雕送到寶石鑑定所鑑定，證實田黃石只是人造物質混合組成，角雕是一般動物角，根本不是犀牛角，連張大千字畫委託拍賣公司出售都被拒，認為黃男涉嫌詐欺。

黃男否認詐欺，供稱張大千字畫是60年間向台北市師大附近一家畫廊購買，當時畫廊向他表明是真跡；田黃石是向某國大代表收購；至於角雕是朋友從中國帶回。余男鑑定後便以300萬元將3顆田黃石購回。

桃園地檢署檢察官傳喚雙方友人作證，認為余、黃兩人交易古董已有10多年的時間，余男也自陳張大千字畫在買入時並無鑑定報告；購買田黃石印章、角雕也未要求黃男出示鑑定資料，鑑賞把玩後就同意以現金購買，加上文物藝品並無固定市場行情，主要受到個人主觀因素影響，此案屬民事糾紛，刑事部分不起訴。

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  • 桃園地檢署（資料照）

    桃園地檢署（資料照）

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