車賊上網盯警蹤 滑手機閃神被逮

2017-02-04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕38歲蕭姓慣竊下載了警政APP，只要失主通報失竊就更換車牌上路，以規避警方查緝，他以為萬無一失，不料2日晚間，他坐在車籍與車牌不符的車內滑手機，被高市左營警分局巡邏員警發現後逮捕。

當晚9點，左營派出所員警在左營大路419巷口前，發現一輛豐田自小客車窗未關，一眼認出有毒品、竊盜前科的蕭男正坐在駕駛座上滑手機，經查該車懸掛三菱小客車車牌，將他以竊盜現行犯逮捕。

下載警政APP 躲避查緝

蕭男供稱，1月21日他行經左營區富國路與忠言路口，見車主未拔車鑰匙，順手牽羊，隔天在中正、介壽路口偷取三菱自小客車車牌掛上。警方也查出他於1月26日在左營下路竊取一輛重型機車。

警方查出，蕭男還到警政署網站下載警政APP，利用查詢失車報案系統確認所竊得的車牌有無通報失竊，準備隨時更換車牌。

警方查出，蕭男靠偷取車內財物為生，為了躲避查緝以車為家，將盥洗衣物、家當放在車內，這次顧著在LINE上與朋友聊天被捕，賊星該敗。