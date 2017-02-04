《小檔案》東非罌粟「恰特草」 又稱阿拉伯茶

2017-02-04

〔記者邱俊福／台北報導〕毒品「恰特草」 （學名Catha edulis），素有「東非罌粟」之稱，因於阿拉伯半島非常盛行，又稱「阿拉伯茶」、「巧茶」。警方說，阿拉伯半島的國家將其列為毒品，遭查獲販賣，最重可判處無期徒刑或死刑。

內含卡西酮 列二級毒品

警方說，「恰特草」的新鮮狀態形似莧菜，曬乾後形似茶葉，原產地為衣索比亞，目前主要分布於非洲、阿拉伯半島等地區，因內含興奮化學物質卡西酮（CATHINONE），對人體中樞神經具有刺激作用，長期食用易染癖成癮，效果類似安非他命毒品，故很多國家都將其列作管制藥物或毒品，國內也將卡西酮列為第二級毒品。