走私毒品「恰特草」 裝成茶葉賺暴利
2017-02-04
〔記者邱俊福／台北報導〕在澳洲當美容師的台灣女子鄭家穎，透過郵寄包裹，從衣索比亞寄送含有第二級毒品卡西酮成分的東非毒品「恰特草」入台，由母親何素慧收件後，重新包裝冒充茶葉，再寄到澳洲撈取暴利。在中國和台灣兩國警方合作之下，刑事局會同逮獲母女，起獲134公斤恰特草，初估澳洲黑市價約1000萬元台幣；這是我國首次查獲恰特草走私案。
女寄包裹 母收件包裝
警方調查，38歲鄭家穎101年赴澳洲打工，現在澳洲百貨公司專櫃擔任美容師。鄭女到案供稱，入籍紐西蘭的索馬利亞前男友告訴她，他要從衣索比亞進口食用染色劑，因澳洲須真空包裝才能入境，要求協助先寄到台灣真空包裝後，再入境澳洲，她才請母親幫忙收貨，再送往茶葉行包裝，但不知是毒品。
轉寄澳洲 3度走私成功
母女依約改包裝寄送這些恰特草，則每公斤可抽佣金50元澳幣，已於去年10月、11月、12月，3次成功走私到澳洲，共約200公斤恰特草，且鄭女已先收取3000元澳幣，約台幣7萬多元的佣金。
衣索比亞 空運到台灣
警方說，中國海關緝私局上月20日聯繫我國關務署，指有5包國際郵包從衣索比亞空運過境中國北京，寄往台灣，疑為毒品恰特草，3天後放行來台，由台灣接手追查收件人。
警方追查 查扣134公斤
我國海關人員會同郵局、警方專案小組開箱查驗，清查有37包恰特草，送刑事局鑑驗，呈現卡西酮反應，刑事局偵三大隊第二隊、國際科隨即逮捕收貨的母親何素慧，並查扣先前已寄達的29包恰特草，共查扣66包，134公斤。
警方專案小組前天策動收件人鄭家穎自澳洲返台到案說明，以毒品罪將母女移送偵辦，檢方諭令母女各20萬元交保，警將持續清查嫌犯金流與恰特草流向。
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