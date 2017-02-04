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害少女墮胎 判賠百萬

2017-02-04

〔記者楊國文／台北報導〕有性侵14歲小女友前科的林姓男子，又和另名15歲女國中生熱戀，並發生7次性關係，還讓被害少女4個月內為他兩度墮胎。去年林男被判1年半定讞應入獄，民事求償部分，高等法院認定案發時林男19歲，仍為民法規定的未成年人，昨判林男和父母應連帶賠償被害少女精神慰撫金、墮胎費共81萬多元，少女母親精神慰撫金20萬元。

判決指出，102年間，18歲的林男和14歲小女友性交27次，但法院認定他犯後有悔意，輕判6月徒刑、緩刑2年了事。

不過，林男故態復萌，103年8月起，和另名15歲女國中生小美（化名）交往，並發生7次性關係，還造成小美兩度墮胎。惡劣的是，林男明知小美104年1月才首度墮胎，一個半月後竟又和她兩度發生性關係，導致她同年5月進行第二次墮胎，造成她在4個月內兩度墮胎的傷害。法院去年依「與14歲以上、 未滿16歲女子性交」罪判林男1年6月徒刑定讞。

民事部分，小美母親以民法規定20歲才算成年，林男性侵女兒僅19歲為由，訴請林男父母應負連帶賠償責任，要求林男和父母應連帶賠償小美500萬元和1萬4千多元墮胎費，並連帶賠償她500萬元。

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