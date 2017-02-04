毒男腦內卡鐵片 涉連續縱火

2017-02-04

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市22歲男子劉軒因尋仇未果，昨天凌晨3時30分起，駕駛老爸的貨卡兩用車，在北投區石牌一帶，以打火機點燃路旁雜物後連續縱火，甚至跑進自強街一棟公寓，分別在，差點害3名住戶喪命。北投警分局於案發後5小時，將劉嫌拘提到案，訊後依公共危險罪送辦；由於劉嫌染毒情緒不穩，家屬建議檢方收押或強制就醫。

由於北市多年未有縱火案件，消防局極為重視，原排定連續3天晚間10時至清晨6時，由北投區5個消防分隊人員駕車進行「防制縱火勤務」，所幸劉嫌及時就逮，但為防範劉嫌可能交保，仍將維持原巡邏時段直到凌晨1時。

情緒不穩 說詞反覆

警方調查時，有多次毒品、竊盜、毀損等前科的劉軒，到案後情緒極度不穩，一度拒絕偵訊、推倒警局電腦，否認四處縱火，表示自己「只是點菸而已」，至於火怎麼燃燒的，他完全不知道，而他只是拿著打火機、嘴上叼根菸，走到哪點到哪罷了；後經警方曉以大義，劉嫌終於承認放火，但說詞卻又反覆，不過半小時，竟翻供表示︰「我只有做3件，其他的不是我喔！」讓警方頭疼。

劉父指稱，長子因多次毒品糾紛曾遭圍毆，過程中，對方持鐵器揮到其頭部，致有鐵片卡在他腦內、壓迫神經，因此引發易怒、失控又會暴走的後遺症。他們忙於工作，還要照顧3個分別就讀國中、小的女兒，根本沒法管教。

北投昨兩小時內6起火警

北市北投區自昨天凌晨3時30分起，直到清晨5時26分止，在116分鐘、直徑2公里範圍地區內，包括尊賢、吉利、自強及西安等街、致遠一路、承德路七段等地陸續發生6起火警，大多是巷口或屋外資源回收堆的雜物起火。但自強街公寓大門樓梯間及4樓頂樓加蓋的火警，讓消防員救出頂樓3人，還疏散整棟25名住戶，因此第一時間即認定是人為縱火事件。