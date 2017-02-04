同居人要分手 同志餵毒槍殺他
2017-02-04
〔記者陳慰慈／新北報導〕從事鍋爐清洗材料買賣生意的31歲男子陳萬庭，與男子劉方宇不僅是主雇關係，也是同居密友，陳男不滿劉男要分手搬家，趁兩人投宿新北市一家汽車旅館時，設局餵毒迷昏劉男，再開槍射擊其太陽穴致死。陳男否認犯行，推稱是劉男自殺，新北地院痛批陳男手段凶殘，昨依殺人等罪判他徒刑18年5月，併科罰金6萬元，褫奪公權8年，其中5月得易科罰金15萬元，可上訴。
主雇兼密友 判18年5月
判決指出，陳萬庭與死者劉方宇自103年起於新北新莊同居，後劉男與女友復合，決定搬去與女友同住。去年2月28日，劉男搬家前，與陳男一起至摩鐵投宿，陳男因不滿劉男回到女友身邊，竟讓劉男服用安非他命及毒奶茶包，見劉男陷入昏迷後，再持槍近距離朝其左側太陽穴射擊，劉男送醫後不治。
稱被害人自殺 法醫識破
法院審理時，陳男坦承曾向劉男求歡遭拒及施用毒品，但否認殺人行凶，辯稱槍枝、毒品都是劉男所有，指劉男因懷疑女友與他人有染，想不開才持槍自殺。
法醫報告指出，劉男體內驗出多種毒品，早已達重度中毒致死劑量，且劉男慣用右手，子彈卻是從左耳上方射入，劉並非左撇子，與左側開槍自殺不符，且如欲開槍自殺，何須再多此一舉先施用毒品。此外，劉男經濟狀況不佳還負債，沒錢購買槍彈、毒品，反而陳男曾遭多人目睹持有槍枝；且案發後，陳男特意藏匿子彈攜離現場，有違常情，因此認定陳男有罪。
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