幽靈人口 可找社會處協助就醫

2017-02-03

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府社會處指出，有就醫需求卻身分不明的民眾，仍可用自費方式處理，醫院並不會排斥，若是一次性的醫療費用，多數人還有能力負擔；但他們最常遭遇的就醫難題，就是沒有健保，無力支付多次診療的龐大醫療費用，因此，確認身分還是最先要解決的問題。

社會處也說，針對古女這樣身分不明的個案，社會處可協助就醫，但要視就醫動機，相關治療須醫師評估，醫療費用的部分，可透過急難救助等機制協助，目前已有專員固定關心古女。