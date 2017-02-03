失憶18年 幽靈癌女盼生機

2017-02-03

921地震那年忘了自己是誰

〔記者王駿杰／新竹報導〕51歲古姓女子在921大地震那年忽然失憶，18年來想不起自己是誰，沒有身分、沒收入、不曾繳稅，宛如城市隱形人，生活仰賴同居的陳男照顧，農曆年前她被診斷罹癌，2人無法負擔醫藥費，古女的狀況又每況愈下，只好報警求助，盼找回身分。

無力負擔醫藥費

新竹市政府社會處指出，1月25日中午，古女神色痛苦，與陳男在社工陪同下走進警局求助。古女說，18年前正逢921大地震，她不明原因忽然失去記憶，自己站在路邊，身無分文也沒證件，只好四處流浪，以公園、街道為家，常飢餓難耐。

古女在失憶隔年認識陳男，2人常在一起互相取暖，給予心靈上支持，陳男用工作賺來的薪資在新竹市租屋，2人同居多年，卻在農曆年前得知她罹患癌症。

陳男告訴警方，他和古女同居17年，她完全想不起自己是誰，就這樣長年沒有身分，古女近期感到身體不適，自費就醫後，竟發現罹癌，由於古女沒有健保卡，陳男又無法負擔龐大化療支出，只能眼睜睜看著古女的健康每況愈下，在沒辦法可想之下，才與新竹市政府社會處聯繫，在社工陪同下向警方報案。

報警求助 盼找回身分

警方聽到古女18年來沒有身分，直覺「怎麼可能會有這種事？」但調閱戶政資料、921大地震期間失蹤人口、比對指紋、臉部辨識後，都「查無此人」。

比對指紋臉部「無此人」

警方推測，古女歷經18年風霜，容貌恐有改變，此外，即便古女失蹤時親屬有報案失蹤，也超過法定7年協尋期，恐被除戶。