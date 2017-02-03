| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

《血淋淋案例》 為撿遙控飛機 建商淹死

2017-02-03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天傳出慈父為了幫兒子撿回靜止在水中的遙控船，游泳溺死的不幸，由於過去也不乏撿遙控玩具溺死的案例，警方與搜救人員呼籲，遙控玩具從上千元到上萬元不等，儘管不便宜，也不值得以身涉險。

警方指出，2012年5月，身價上億的陳姓建商，就因為心愛的4萬多元遙控飛機墜落大漢溪，不顧友人勸阻，跳下水撿飛機，但往岸邊游回時，卻因體力耗盡而溺水身亡。

同年7月，屏東縣恆春國中3名應屆畢業生帶著遙控船，前往龍鑾潭排洪道上游試玩，莊姓學生下水準備解開被魚網卡住的遙控船，游到一半腳抽筋溺水，一旁盧姓學生下水救援，卻因體力不支跟著下沉，陳姓學生立即報案，但莊、盧2生被救上岸後，送醫仍不治。

廣告
  • 湖邊立有告示牌。 （記者邱芷柔攝）

    湖邊立有告示牌。 （記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 建商淹死 撿遙控飛機 案例
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：《血淋淋案例》 為撿遙控飛機 建商淹死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.