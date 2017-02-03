《血淋淋案例》 為撿遙控飛機 建商淹死
2017-02-03
〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天傳出慈父為了幫兒子撿回靜止在水中的遙控船，游泳溺死的不幸，由於過去也不乏撿遙控玩具溺死的案例，警方與搜救人員呼籲，遙控玩具從上千元到上萬元不等，儘管不便宜，也不值得以身涉險。
警方指出，2012年5月，身價上億的陳姓建商，就因為心愛的4萬多元遙控飛機墜落大漢溪，不顧友人勸阻，跳下水撿飛機，但往岸邊游回時，卻因體力耗盡而溺水身亡。
同年7月，屏東縣恆春國中3名應屆畢業生帶著遙控船，前往龍鑾潭排洪道上游試玩，莊姓學生下水準備解開被魚網卡住的遙控船，游到一半腳抽筋溺水，一旁盧姓學生下水救援，卻因體力不支跟著下沉，陳姓學生立即報案，但莊、盧2生被救上岸後，送醫仍不治。
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