拚命幫兒撿船 慈父枉死沉湖底
〔記者邱芷柔／屏東報導〕昨天是大年初六，羅姓父子攜手到屏東縣立運動公園的人工湖玩遙控船，船卻在湖中熄火，儘管讀小四的兒子勸阻，但59歲羅男為了幫兒子取回遙控船，仍然下水游泳撿船，但回程卻體力不支，滅頂前，仍奮力將船扔給岸邊的兒子，羅童目睹父親淹死，嚇得嚎啕大哭，羅男的遺體直到傍晚才被尋獲。
兒子曾叫父別下去
警方調查，昨天下午1點多，羅男帶著兒子前往麟洛鄉的縣立運動公園，在人工湖玩遙控船，玩到一半，船疑在湖中熄火。
滅頂前奮力扔船給兒
警方調查，羅童叫父親不要下去，但羅男說：「我會游泳、沒問題」，便脫掉上衣和褲子跳到湖中，撿到船後，開始游回來，不料游到一半可能體力不支，突然把遙控船用力丟到湖邊，還「變得怪怪的」，很快沉入水中，並冒出泡泡，然後就沒有再浮上來。
羅童驚嚇得說不出話，站在岸邊嚎啕大哭，當時附近沒有別人，一名前往公園運動的周姓男子聽到哭聲，好奇前往探問，趕緊報警，警消人員於1點58分獲報，下午2點8分趕抵現場搜救。
該人工湖水深約2米，沒有水流，水底有大量泥土，增加搜救困難，特搜人員穿著潛水裝備，多次潛入湖底搜尋，羅童也坐上橡皮艇呼叫爸爸，均無所獲，直至下午4點50分，警消人員拿來線香，點燃後請羅童呼喊爸爸的名字，隨後湖邊就傳來搜救人員大喊「找到了！」可惜已是羅男冰冷的屍體。
羅男是建築工人
警方調查，羅男是建築工人，與越南籍的謝氏結婚，對唯一的小孩羅童疼愛有加，謝氏受僱在市場內賣水餃，一家人雖經濟不充裕，但感情和睦，昨天事發時，謝氏正在賣水餃，獲報趕到現場後，哀痛大哭。
疑心肌梗塞或抽筋
屏東縣消防局特搜大隊指出，事發時，氣溫約攝氏22度到24度左右，即使他們穿著潛水衣，入水後仍覺得水溫驟降，體感溫度低於10度，何況羅男半裸下水，在溫差劇烈變化下，很可能造成心肌梗塞、抽筋或換氣不順而溺水，但確切致死原因仍待相驗。
湖畔有6面危險告示牌
屏東縣教育處指出，縣立運動公園內的人工湖周圍至少有6面「水深危險」告示牌，沒想到還是發生憾事，將聯繫校方協助羅家辦理後事，並啟動相關救助。
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