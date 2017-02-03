威力彩》頭獎連25摃

2017-02-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000010期威力彩，頭獎連25摃，下期頭獎上看8.2億元；2獎則有1注中獎，獨得3708萬餘元。昨晚第106000028期今彩539，頭獎2注中獎，各得800萬元，獎落彰化縣永靖鄉永南村西門路69號「立偉投注站」、新北市新莊區公園路41號「鑫鑫發彩券行」。