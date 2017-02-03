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170公分高男子 鑽進30公分寬水溝

2017-02-03

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前天傍晚5點47分，高雄市菜公路巷內傳出求救聲，有民眾好奇翻開鐵製水溝蓋，發現1名50歲的賈姓男子側身卡在水溝內，痛得不斷哀號，高市左營消防分隊獲報，派隊員趕赴現場。

怪人獲救 僅擦傷有酒味

由於水溝蓋的長、寬度約60公分乘以30公分，下方的水泥洞口更小，隊員研判，無法直接將人拉出，只好用電鑽破壞水泥洞口、油壓剪剪鐵條，約半小時後才將人救出。由於賈男身高約170公分，身上有酒味，皮肉擦傷，消防人員好奇他是如何進入水溝，賈男低聲說：「我是從別條水溝爬過來的！」說完就快速離去。

賈男究竟躲多久？為何躲在水溝內？現場民眾都沒看到。鄰居說，當地常傳出貓叫，也曾有溝鼠鑽動，居然有人很神奇鑽入水溝內。

左營消防分隊唐姓隊員表示，窄巷內兩邊有住家，賈男匆匆離去不願進一步說明，警方也沒做筆錄，不知他躲進水溝要做什麼？

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  • 賈男從水溝爬出。（記者黃旭磊翻攝）

    賈男從水溝爬出。（記者黃旭磊翻攝）

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