一家5口縱走受困 空勤救下山

2017-02-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市48歲林姓男子、妻子及3名未成年子女，一家5口於春節前往中央山脈南三段登山，唯日前林男疑因消化道出血、黑便而向外求援，昨空勤直升機趁天氣穩定，入山將一家人救下，所幸林男送醫後只是十二指腸潰瘍，經治療已在院休養。

上月26日，林男偕妻子與年紀僅17、15、13歲的3名子女，從花蓮瑞穗入山攀登中央山脈南三段，預計原路折返於2月6日下山，唯行程到了第6天，林男卻疑似消化道出血，連解2天黑便，受困在信義鄉與花蓮交界的紅崖山附近，並於31日對外求援。

未找揹工 父潰瘍拖累全家

南投縣消防局獲報，隨即派出5人地面部隊，由於從郡大林道登山口入山到達受困地點最快也要5天時間，雖請求空勤直升機搜救，卻因天候不佳無法執行，直到昨早趁天氣穩定，才順利將一家人救下山。

消防局指出，林男一家有申請入山，攀登路徑也合乎山域範圍，雖妻小在山區都無大礙，但考量後續行程安全性，才一併將人送下山。

資深消防員則說，中央山脈南三段的「終極縱走」路線，實在不適合帶著10多歲的成員同行，尤其沒有揹工協助分擔裝備，又無其他資深山友或人手照顧患者，一旦全隊支柱發生狀況，整個隊伍就可能發生危險，建議山友攀登困難的山域應更謹慎小心。