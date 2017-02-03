轎車綠燈直行未禮讓 遭消防車撞上仍有錯

2017-02-03

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市消防局1輛消防車昨天凌晨執勤救災時，撞上1輛綠燈直行的自小客車；警方指出，雖然自小客是綠燈可行，但仍要禮讓鳴笛執勤的消防車，自小客車有錯在先，警方將進一步釐清肇事責任。

2日凌晨3時許，台中市南區有憂鬱症的82歲老翁疑似持銳器自殘腹部後，又點燃床單，一旁80歲的同居人也遭嗆傷。

凌晨4點，1輛大誠消防分隊消防車獲報馳援，在五權路與英才路口擦撞1輛白色小客車，白色轎車沒停車，竟逆向離開現場逃逸，不過，幾分鐘後又回到事故地點。

無照駕駛稱沒聽見鳴笛聲 還逆向逃逸

22歲的許姓駕駛說，他沒聽到消防車聲音，車子是朋友租的，因自己沒有駕照，一時心慌離開，但事後想想還是回到現場。

警方指出，依道路交通安全規則規定，聽聞有消防車、救護車、警備車等之警號時，不論來自何方，均應立即避讓，並不得在後跟隨急駛，否則將對汽車所有人逕行舉發，初判是自小客駕駛有錯在先，警方將進一步釐清雙方的肇事責任。