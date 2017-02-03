喝下網友毒咖啡 19歲女送命
2017-02-03
〔記者江志雄／宜蘭報導〕新北市19歲陳姓女子大年初四與朋友到宜蘭縣羅東鎮KTV徹夜飆歌，疑似喝下毒咖啡助興，陷入昏迷送醫不治，檢察官相驗後將擇期解剖確認死因。
KTV包廂發現K他命殘渣
根據警方調查，陳女和宜蘭蘇姓男網友相約KTV唱歌，陳女帶1名女性朋友陪同，蘇姓網友則有2名男性友人隨行，合計3男2女，在1月31日凌晨1時許進羅東鎮好樂迪包廂，席間有人拿出毒咖啡摻入啤酒，陳女喝下後昏昏欲睡。
同行男女原本不以為意，繼續歡唱，清晨5點多，發現陳女失去意識，趕快打119通報，由救護車送羅東聖母醫院急救，陳女到院時重度昏迷，雙眼翻白，昏迷指數3，嘴角四周有不明白色粉末，研判發生嘔吐，陪同友人告訴醫護人員說，陳女喝下毒咖啡而不省人事。
院方聯絡陳女家屬，隨即轉送台北新光醫院搶救仍回天乏術，遺體運到新北市立殯儀館冰存，宜蘭地檢署囑託士林地檢署代驗，檢察官前天完成相驗，決定解剖遺體，釐清陳女死亡原因。
另4人喝了沒事 檢將解剖
警方表示，案發後派員到KTV包廂內蒐證，查到K他命殘渣，傳喚當天在場的4名男女到案說明。他們供稱5人都有喝毒咖啡，僅陳女昏迷，對此覺得很納悶，警方已採檢體化驗，靜候解剖結果，再深入調查。
警方說，毒咖啡由蘇姓網友的陳姓友人帶來助興。陳男說，毒咖啡是南部酒店業者提供，辦案人員根據相關說詞，深入追查來源。
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