| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

難兄酒駕 難弟頂罪罪更重

2017-02-03

〔記者洪定宏／高雄報導〕王姓男子前天酒後開車載未喝酒的弟弟，行經高雄市新興區五福二路，竟衝上中央分隔島卡住；警方到場時，王男佯稱是弟弟開車，王弟也堅稱是自己開的，但公車行車記錄器戳破謊言，這對難兄難弟被警方移送法辦。

兄最多2年 弟要3年

警方指出，王男觸犯的公共危險罪，本刑為2年以下；王弟的偽造文書罪，本刑為3年以下，比哥哥還重。但因2人都是初犯，酒駕肇事但未傷及他人，若態度良好，就有可能會獲緩起訴處分。

警方指出，大年初五上午約7點，有輛汽車開上中央分隔島，員警到場時，駕駛與乘客已不在車內，經店家指證，開車的是穿白色衣服的25歲王姓男子，警方在數十公尺外的巷內找到他。

王男辯稱是弟弟開車載他回家，穿黑衣的21歲弟弟也堅稱是自己開的，現場經過酒測，弟弟酒測值為零。

公車行車記錄器揭謊

但有目擊者指駕駛是白衣男子，且王男身上有酒味，警方高度懷疑駕駛是王男，經他同意，請他到派出所接受調查，員警花3個小時，透過路口監視器過濾當時行經的車輛，確認公車行車記錄器有王男走出駕駛座的身影，他才坦承不諱是駕駛，呼氣酒精濃度為每公升0.51毫克，已超過容許值。

廣告
  • 自小客衝上中央分隔島。（記者洪定宏翻攝）

    自小客衝上中央分隔島。（記者洪定宏翻攝）

  • 穿白衣的王男酒駕衝上中央分隔島。（記者洪定宏翻攝）

    穿白衣的王男酒駕衝上中央分隔島。（記者洪定宏翻攝）

  • 穿黑衣的弟弟違反偽造文書罪嫌，本刑比酒駕的哥哥還重。（記者洪定宏翻攝）

    穿黑衣的弟弟違反偽造文書罪嫌，本刑比酒駕的哥哥還重。（記者洪定宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：難兄酒駕 難弟頂罪罪更重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.