難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
2017-02-03
〔記者洪定宏／高雄報導〕王姓男子前天酒後開車載未喝酒的弟弟，行經高雄市新興區五福二路，竟衝上中央分隔島卡住；警方到場時，王男佯稱是弟弟開車，王弟也堅稱是自己開的，但公車行車記錄器戳破謊言，這對難兄難弟被警方移送法辦。
兄最多2年 弟要3年
警方指出，王男觸犯的公共危險罪，本刑為2年以下；王弟的偽造文書罪，本刑為3年以下，比哥哥還重。但因2人都是初犯，酒駕肇事但未傷及他人，若態度良好，就有可能會獲緩起訴處分。
警方指出，大年初五上午約7點，有輛汽車開上中央分隔島，員警到場時，駕駛與乘客已不在車內，經店家指證，開車的是穿白色衣服的25歲王姓男子，警方在數十公尺外的巷內找到他。
王男辯稱是弟弟開車載他回家，穿黑衣的21歲弟弟也堅稱是自己開的，現場經過酒測，弟弟酒測值為零。
公車行車記錄器揭謊
但有目擊者指駕駛是白衣男子，且王男身上有酒味，警方高度懷疑駕駛是王男，經他同意，請他到派出所接受調查，員警花3個小時，透過路口監視器過濾當時行經的車輛，確認公車行車記錄器有王男走出駕駛座的身影，他才坦承不諱是駕駛，呼氣酒精濃度為每公升0.51毫克，已超過容許值。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 酒駕
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 祭旅行禁令 川普：為了確保宗教自由
- 祈禱會大展毒舌 川普再酸阿諾史瓦辛格
- 美股弱勢 歐股跌多漲少
- 3款中藥茶飲 喝出好眼力
- 司改國是會議分組會議20日起跑 分5組討論
- 西川貴教勾搭女大生 遭控射後不理
- 立院團拜 年改修法 朝野備戰
- 動漫節首日10.1萬人次 業績成長2成
- 機捷初體驗 有人嫌晃動太大、有人讚平穩
- 川普揚言派兵墨西哥緝毒 白宮官員證實
- 稱飛彈無違決議 伊朗斥美警告無根據
- 小檔案》海基會大樓
- 私人植物園 桂花花非花
- 製造業景氣仍低迷 連3月亮黃藍燈
- 孫翠鳳玩魔髮 大師變精靈
- 台電：去年供電驚心動魄 今年更嚴峻
- 〈國際現場〉三星創紀錄 配1029億股利
- 避談入閣 林聰賢推文創、生醫
- 安海瑟薇復出IG 槓上川普禁令
- 三峽清水祖師誕辰 1407斤神豬奪冠
- 台商黨代表餐會 洪郝詹現身搏感情
- 空腹吃荔枝 印度每年百童離奇亡
- 新國安顧問 罵完伊朗轟歐巴馬
- 開工衝刺 鄭文燦拚黃金建設年
- 今回暖如夏 中下旬可能有寒流
- 小小說 誰來晚餐
- 沒要趕走Uber 交長：底線要合法
- 勇士拚冠軍 歐布萊恩成奇兵？
- 豬哥亮搞笑賀歲 紅白收視王
- 自由廣場》基本盤不鬆動才怪
- 砸錢投資？ 傳安倍訪美將送大禮
- 超級盃6日開打 「愛國者」看俏
- 自由廣場》拚經濟 解決產業問題
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport MRT line begins test run, offers free rides
- 高苑進HBL8強 議長贈金鼓勵拿冠軍
- 台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強
- 反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
- 證券行情表、證券表格
- 擔憂一例一休 元月消費信心 4年新低
- 張兆順︰今年是兆豐銀轉型元年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分