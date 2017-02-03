難兄酒駕 難弟頂罪罪更重

2017-02-03

〔記者洪定宏／高雄報導〕王姓男子前天酒後開車載未喝酒的弟弟，行經高雄市新興區五福二路，竟衝上中央分隔島卡住；警方到場時，王男佯稱是弟弟開車，王弟也堅稱是自己開的，但公車行車記錄器戳破謊言，這對難兄難弟被警方移送法辦。

兄最多2年 弟要3年

警方指出，王男觸犯的公共危險罪，本刑為2年以下；王弟的偽造文書罪，本刑為3年以下，比哥哥還重。但因2人都是初犯，酒駕肇事但未傷及他人，若態度良好，就有可能會獲緩起訴處分。

警方指出，大年初五上午約7點，有輛汽車開上中央分隔島，員警到場時，駕駛與乘客已不在車內，經店家指證，開車的是穿白色衣服的25歲王姓男子，警方在數十公尺外的巷內找到他。

王男辯稱是弟弟開車載他回家，穿黑衣的21歲弟弟也堅稱是自己開的，現場經過酒測，弟弟酒測值為零。

公車行車記錄器揭謊

但有目擊者指駕駛是白衣男子，且王男身上有酒味，警方高度懷疑駕駛是王男，經他同意，請他到派出所接受調查，員警花3個小時，透過路口監視器過濾當時行經的車輛，確認公車行車記錄器有王男走出駕駛座的身影，他才坦承不諱是駕駛，呼氣酒精濃度為每公升0.51毫克，已超過容許值。