晾曬5萬元賽車服 疑行家偷走
2017-02-03
〔記者徐聖倫／新北報導〕23歲馬姓男子是業餘賽車手，斥資近5萬元買來知名品牌「RoadFox」連身賽車服，晾曬在新北市中和區一樓自家門口，沒想到卻遭識貨的偷兒，隔著鐵門縫隙徒手偷走，馬某不捨心愛的戰袍被竊，懷疑偷衣的宵小也是識貨的同道中人，除報警處理外，也將監視影片PO網提醒附近居民注意，希望協助指認抓賊。
據了解，馬某身高約170公分，體重約70公斤，平時從事燈具買賣，空閒時愛玩重機，還是業餘賽車手，臉書上可見屢屢參加比賽拿獎牌的照片，馬某還特地花費近5萬元，購買知名品牌「RoadFox」皮製連身賽車服，穿著這件戰袍四處征戰參賽，兼具價值與紀念意義。
警方調查，2月1日晚間7時許，監視器拍下竊嫌騎機車來到中和區中正路馬某住處，竊賊從鐵門縫隙伸手抽走晾在離門口不遠的賽車服，衣服一到手即腳底抹油騎車離開，由於竊嫌從頭到尾都未遮住臉部，也未避開監視鏡頭，警方研判臨時起意可能性較高，且竊嫌身形與馬某相仿，監視器也拍下竊嫌騎乘改裝的機車，不排除竊嫌也是機車玩家。
據悉，連身賽車服帥氣且要價不菲，但全皮革製成，透氣效果不佳，穿久往往都會留股「味」，雖然馬某會定時清洗，但總是會留下個人特有的味道，馬某無奈地說「連這個也偷，太噁心了吧！」
RoadFox 賽車手必備
資深重機玩家「TT重機俱樂部」余店長說，竊嫌所偷的「RoadFox」是重機周邊大牌，與該牌同等級的連身賽車服平均一件都要4至5萬元，在台灣只要車手參加比賽，無論重機或速克達的賽事都必須著這種服裝上場，不僅保護自身，內含的「護塊」分布在後背、手腳關節處，可以讓騎士摔車滑行時毫髮無傷。
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