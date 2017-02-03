3童拾「機」不昧 廟街叫喊找失主
2017-02-03
〔記者徐聖倫／新北報導〕「有人手機不見了嗎？」人聲鼎沸的新北市中和烘爐地福德宮前，一陣陣稚嫩的童音反覆喊著，6歲、5歲與4歲的3兄弟走在廟前街道，聲嘶力竭的用力喊著，曾姓失主與警員聞聲趕來，看著3兄弟手上撿到的手機，曾男興奮地說「小朋友，謝謝你們，我真的找好久！」
過年期間烘爐地福德宮參拜人潮絡繹不絕，經常有民眾遺失東西，新北市中和警分局南勢派出所除協助維持交通與治安外，最常接獲的任務就是幫民眾尋找遺失物；2月1日大年初五晚間7點多，年僅6歲、5歲與4歲的3兄弟，跟著媽媽到烘爐地走春參拜。
據了解，6歲大哥在人潮眾多的街上發現一支遺落的手機，3兄弟撿起手機，商量後決定要幫失主找回手機，3人決議扯開喉嚨沿街叫喊，「有人手機不見了嗎？」希望能喚起失主注意。
3兄弟稚嫩的童音喊著喊著，一名巡邏警員聽見3名孩子的叫喊聲，也主動陪同加入找尋行列，沿途一一向遊客詢問。
15分鐘後，曾姓男子跑到孩子們面前認領手機，不斷稱許3位小朋友的義舉，大讚「這是今晚最美風景」，一旁民眾也拍手替3人鼓掌，直呼「這些孩子給社會做了最好示範！」警方也說，3名孩子為「拾金不昧」4字做了最佳詮釋。
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