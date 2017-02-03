夜店撿屍性侵 美籍教師判刑3年2月
2017-02-03
〔記者項程鎮／台北報導〕美籍美語老師阿P（化名）到高雄夜店飲酒作樂，見阿美（化名）醉倒店內沙發，竟趁機把她抱上計程車載到摩鐵性侵，友人發現阿美失蹤，報警協尋逮獲阿P，最高法院昨依乘機性交罪，判阿P 3年2月徒刑確定，服刑期滿後將驅逐出境。
判決指出，前年10月2日晚間10點，阿P到高雄某夜店喝酒跳舞，搭訕阿美等台籍女子，阿P看到阿美醉倒在沙發上，拿出他住的摩鐵名片邀請阿美等人去房間休息遭拒，此時阿美同行友人進舞池跳舞，阿P見有機可乘，抱起阿美逕自離開夜店，搭計程車到摩鐵開房間並性侵，友人察覺阿美不見，警方獲報一路追到摩鐵逮捕阿P。
服刑後驅逐出境
庭訊時阿美指控遭阿P性侵時，曾試圖推開他，但自己醉到無力抵抗；阿P承認犯行，並向阿美道歉，律師代為求情希望判緩刑；高雄高分院認為，刑事局驗出阿美下體有阿P的DNA，且下體和處女膜有新的撕裂傷，認定阿P性侵。
合議庭認為，阿P嚴重破壞我國治安和善良風俗，並危害社會秩序，惡性不輕，但考量他已賠償30萬元並獲得阿美原諒，判處3年2月徒刑，但因刑期超過2年，不符緩刑規定，執行完畢後將驅逐出境。全案上訴後，最高法院昨駁回上訴案確定。
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