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探子迷途警送回 獨居嬤噙淚感恩

2017-02-02

〔記者林嘉東／新北報導〕85歲蘇姓阿嬤年初四到花蓮自強外役監獄探望獨子，未料搭錯車又走錯路，在新北市汐止山區迷途，所幸及時被發現，警方趕來援助，阿嬤落淚說：「還好有警察，嘸哉昧安怎才好！」

汐止警分局汐止派出所前天獲報，有名阿嬤在往大尖山風景區的勤進路上，躊躇不前、焦急張望，員警李奕璇、鐘毅修、薛定岳趕抵，找到在山路旁休息的阿嬤。，警方發現她時，她離火車站約有500公尺遠，事後開警車送阿嬤回家。

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  • 82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處；當地傑魚里長潘天賜（左）趕緊替阿嬤撐傘。（記者林嘉東翻攝）

    82歲蘇姓老嫗（中）搭火車到花蓮探兒子監，迷途汐止；熱心汐止派出所女警李奕璇（右）開警車將她載回瑞芳住處；當地傑魚里長潘天賜（左）趕緊替阿嬤撐傘。（記者林嘉東翻攝）

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