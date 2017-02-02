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女嬰窒息救不回 母傷心哭倒

2017-02-02

〔記者黃旭磊、黃良傑／高雄報導〕高市一名出生4個月的女嬰窒息、沒心跳，母親昨發現時，已叫不醒女兒，急向附近消防分隊求助，施以CPR並緊急送醫，女嬰到院前已無心跳，醫院搶救仍不治。

義大醫院急診醫學部長蔡易廷說，女嬰身上並無明顯外傷，但到院前已無呼吸。檢警昨晚相驗，雖未發現女嬰身上有外傷或致命傷痕，為求審慎仍將擇日複驗，至於是否有發生噎奶，或翻身棉被不慎蓋住口鼻窒息，檢警將解剖複驗釐清。

意外發生在桃源區高中里，消防局寶來分隊當時有5名消防員在保養車輛裝備，昨天上午8點4分許，女嬰的家人開車求救，當時女嬰已無呼吸。

5名消防員先對女嬰施以哈姆立克法，確認呼吸道沒有異物，立即施以CPR搶救，並由救護車急送義大醫院，車上同時進行AED電擊及CPR，遺憾沒救回一條小生命。

隊員林家弘表示，母親和醫院說，清晨5點40分許曾餵過奶，但不知發生什麼事，「一直叫不醒」。警方表示，女嬰的母親住桃源區娘家，父親平日住花蓮，家屬告訴警方，懷疑女嬰可能熟睡後，不慎翻身壓住了棉被，悶蓋了自己的的口鼻而窒息。

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  • 母親將女嬰抱到消防分隊急救。 （記者黃旭磊翻攝）

    母親將女嬰抱到消防分隊急救。 （記者黃旭磊翻攝）

  • 母親將女嬰抱到消防分隊急救，女嬰送醫後，母親（圖左）蹲地痛哭。 （記者黃旭磊翻攝）

    母親將女嬰抱到消防分隊急救，女嬰送醫後，母親（圖左）蹲地痛哭。 （記者黃旭磊翻攝）

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