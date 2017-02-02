背人肉點滴架 女消防員抱病執勤
2017-02-02
小隊長見狀po網
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市消防局雙園分隊28歲女消防員陳珈蕙，前天執勤時身體不適，她不想消耗年節醫療資源及影響勤務，在隊部自行打點滴，用衣架製成「人肉點滴架」，掛在外套上，被王姓小隊長拍照上傳臉書，引來網友打氣：「感覺跟醫護人員一樣辛苦可憐」、「辛苦了，向你們致敬！」
陳珈蕙︰過年不想影響勤務
陳珈蕙說，此次年節假期她休第一梯次，回老家時感冒，初三回來上班後，前天早上感到身體不適，認為年節期間有不少民眾就醫，不想浪費醫療資源，且感覺自身症狀不嚴重，才決定自吊點滴施打生理食鹽水，想加速身體代謝，以利感冒痊癒。
當天她打點滴後，適逢中午用餐時間，手拿點滴袋不方便用餐，有同仁突發奇想，幫她拿出衣架當作「人肉點滴架」，掛在外套領子後方。雙園分隊小隊長王玨瑋還調侃說，點滴架「走到哪、滴到哪，還真方便」，而且只要手自然下垂，血就不會回流。
陳珈蕙表示，文化大學廣告系畢業後，當過行政助理等，因內心始終有著「想助人」的夢想，決定報考消防員，1年多前分發到雙園分隊。
雙園分隊指出，陳珈蕙沒去就醫，為免她的病情惡化，昨將她的勤務暫調為內勤工作，也讓她吃過晚餐後到醫院掛號領藥，經一晚休息，感冒已大致痊癒，昨開始正常執勤。
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